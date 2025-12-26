Avatar Fire And Ash Box Office Collection: धुरंधर मैजिक फीका नहीं कर पाया अवतार का जादू, 7 दिन में 100 करोड़

जेम्स कैमरून की वर्ल्ड फेमस अवतार सीरीज की तीसरी किश्त ‘अवतार: फायर एंड ऐश' 19 दिसंबर 2025 को दुनिया भर में रिलीज हुई. फिल्म को पिछले दोनों पार्ट्स की सफलता के बाद जबरदस्त उम्मीदों के साथ देखा जा रहा था. हालांकि भारत में इसकी रिलीज के साथ ही रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर ‘धुरंधर' से सीधी टक्कर हुई, जिसने बॉक्स ऑफिस पर कड़ा मुकाबला पेश किया.

फिर भी क्रिसमस के मौके पर फिल्म ने शानदार परफॉर्म किया. Sacnilk की शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक, सातवें दिन (गुरुवार, 25 दिसंबर) फिल्म ने भारत में करीब 13.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. इस बढ़त के साथ फिल्म का भारत में कुल नेट कलेक्शन 109.65 करोड़ रुपये पहुंच गया है.

फिल्म भारत में कई भाषाओं में हुई रिलीज

‘अवतार: फायर एंड ऐश' को इंग्लिश के अलावा हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ सहित कुल छह भाषाओं में रिलीज किया गया. यह साइंस-फिक्शन एडवेंचर फिल्म दर्शकों को पैंडोरा की दुनिया में फिर से ले जाती है.

डे वाइज कलेक्शन (इंडिया नेट कलेक्शन)

• डे 1: 19 करोड़ रुपये

• डे 2: 22.5 करोड़ रुपये

• डे 3: 25.75 करोड़ रुपये

• डे 4: 9 करोड़ रुपये

• डे 5: 9.25 करोड़ रुपये

• डे 6: 10.65 करोड़ रुपये

• डे 7: 13.50 करोड़ रुपये (अर्ली रिपोर्ट)

टोटल कलेक्शन: 109.65 करोड़ रुपये

फिल्म ने क्रिसमस की छुट्टी का फायदा उठाते हुए सातवें दिन अच्छी छलांग लगाई, जबकि पहले हफ्ते में ‘धुरंधर' के दबदबे के बावजूद यह 100 करोड़ क्लब में शामिल हो गई. वर्ल्डवाइड भी फिल्म मजबूत कमाई कर रही है, हालांकि भारत में रीजनल फिल्मों से चुनौती बनी हुई है. आगे के दिनों में क्रिसमस-न्यू ईयर वीकेंड के कारण कलेक्शन में और इजाफा होने की उम्मीद है.