Avatar Fire And Ash Box Office Collection: धुरंधर के तूफान में भी डटी रही ये फिल्म, 6 दिन में कमाए 96 करोड़

जेम्स कैमरन की मच अवेटेड साइंस-फिक्शन फ्रेंचाइजी ‘अवतार: फायर एंड एश' (Avatar: Fire and Ash) ने रिलीज के छठे दिन (बुधवार, 24 दिसंबर) को भारतीय बॉक्स ऑफिस पर अपनी अच्छी परफॉर्मेंस जारी रखी है. 19 दिसंबर 2025 को रिलीज हुई इस फिल्म को रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर ‘धुरंधर' से जबरदस्त मुकाबला मिल रहा है, लेकिन फिर भी यह मजबूत कमाई कर रही है.

यह भी पढ़ें: हिंदू होकर इस धर्म को मानते हैं रवि दुबे, रामायण में निभाने जा रहे लक्ष्मण का किरदार

फिल्म को भारत में अंग्रेजी के अलावा हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ सहित कुल छह भाषाओं में रिलीज किया गया है. Sacnilk की शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार, छठे दिन फिल्म ने लगभग 10.25 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है. इस तरह भारत में अब तक का कुल नेट कलेक्शन 95.75 करोड़ रुपये पहुंच गया है.

डे वाइज कलेक्शन (भारत नेट)

• डे 1: 19 करोड़ रुपये

• डे 2: 22.5 करोड़ रुपये

• डे 3: 25.75 करोड़ रुपये

• डे 4: 9 करोड़ रुपये

• डे 5: 9.25 करोड़ रुपये

• डे 6: 10.25 करोड़ रुपये (अर्ली एस्टिमेट)

टोटल कलेक्शन: 95.75 करोड़ रुपये

पहले तीन दिनों में शानदार शुरुआत के बाद वीकडेज पर गिरावट आई, लेकिन बुधवार को थोड़ी रिकवरी देखी गई. फिल्म की भव्य विजुअल्स, 3D इफेक्ट्स और पंडोरा की नई दुनिया ने दर्शकों को आकर्षित किया है, खासकर प्रीमियम फॉर्मेट्स में.

यह भी पढ़ें: इश्क तेरा तड़पावे पर ऋतिक रोशन ने दोनों बेटों के साथ किया ताबड़-तोड़ डांस, फैन्स बोले- आग लगा दी

इंटरनेशनल लेवल पर यह फिल्म पहले ही 450 मिलियन डॉलर से ज्यादा कमा चुकी है और कई बाजारों में नंबर 1 पर बनी हुई है. हालांकि भारत में ‘धुरंधर' का तूफान जारी है, जो अपनी रिलीज (5 दिसंबर 2025) के बाद से रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है, लेकिन ‘अवतार 3' ने भी अपनी मजबूत मौजदगी दर्ज कराई है. यह देखना दिलचस्प होगा कि आगे के दिनों में यह जोड़ी बॉक्स ऑफिस पर कैसा कमाल दिखाती है!