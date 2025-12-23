Avatar 3 box office collection: अवतार 3 मंडे टेस्ट में हुई पास, भारत में 100 करोड़ का आंकड़ा किया पार

Avatar 3 box office collection: जेम्स कैमरून की फिल्मों का जादू पूरी दुनिया के साथ-साथ भारत में भी सिर चढ़कर बोलता है. उनकी मोस्ट अवेटेड फिल्म 'अवतार: फायर एंड ऐश' (Avatar: Fire and Ash) पिछले शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और तब से ही बॉक्स ऑफिस पर इसकी जबरदस्त धूम है. फिल्म ने अपने पहले सोमवार यानी 'मंडे टेस्ट' को भी बहुत अच्छे से पास कर लिया है. बता दें किसी भी फिल्म के लिए सोमवार का दिन सबसे बड़ी चुनौती होता है. 'अवतार 3' ने सोमवार को भारत में करीब 11 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया है.

अगर हम टैक्स काटकर नेट कमाई की बात करें, तो यह आंकड़ा करीब 9 करोड़ रुपये के आसपास है. हॉलीवुड फिल्मों के लिए वर्किंग डे पर ऐसी कमाई को काफी मजबूत माना जाता है.

100 करोड़ के पार पहुंची फिल्म

फिल्म ने अपने शुरुआती चार दिनों में कुल 89 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है. लेकिन यहां एक दिलचस्प बात है भारत में बॉक्स ऑफिस रिपोर्टिंग के दौरान आमतौर पर 3D चार्ज को शामिल नहीं किया जाता. अगर हम 3D को भी जोड़ दें, तो फिल्म की असली कमाई भारत में 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी है.

ये रहा अब तक का कलेक्शन

शुक्रवार (पहला दिन) 22.00 करोड़, शनिवार (दूसरा दिन) , 26.00 करोड़, रविवार (तीसरा दिन) , 30.00 करोड़

सोमवार (चौथा दिन), 11.00 करोड़ रुपये हुई है. यानी अब तक कुल कमाई 89.00 करोड़ है.

क्रिसमस की छुट्टी का मिलेगा फायदा

भले ही इस फिल्म की शुरुआत इसकी पिछली फिल्म 'अवतार: द वे ऑफ वॉटर' से थोड़ी धीमी रही हो, लेकिन इसका ट्रेंड बहुत ही शानदार है. आने वाले गुरुवार को क्रिसमस की छुट्टी है, जिसका फिल्म को जबरदस्त फायदा मिलने वाला है. उम्मीद है कि फिल्म अगले 10 दिनों तक छुट्टियों के इस माहौल में तगड़ी कमाई करेगी.

जानकारों का मानना है कि फिल्म अपना पहला हफ्ता 125 करोड़ रुपये से ऊपर खत्म करेगी और दूसरे हफ्ते के अंत तक यह 200 करोड़ के करीब पहुंच जाएगी. जिस तरह से यह फिल्म टिककर खेल रही है, यह भारत में 250 करोड़ रुपये का लाइफटाइम कलेक्शन आसानी से कर सकती है.