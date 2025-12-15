विज्ञापन
सिडनी में जानलेवा हमले के बाद एक और कांड, कब्रिस्तान के दरवाजे पर रखे कटे पशुओं के सिर

Australia Terrorist Attack: ऑस्ट्रेलिया के बोंडी बीच पर दो आतंकियों ने उत्सव मना रहे यहूदियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर कम के कम 15 लोगों की जान ले ली.

Australia Terrorist Attack: ऑस्ट्रेलिया के बोंडी बीच पर दो आतंकियों ने किया हमला
  • सिडनी के बोंडी बीच पर दो हमलावरों ने यहूदियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर कम से कम 16 लोगों की जान ली
  • हमलावरों की पहचान साजिद अकरम और नवीद अकरम के रूप में हुई है जो बाप बेटे हैं
  • सिडनी के नरेलन में एक मुस्लिम कब्रिस्तान के गेट पर कटे पशुओं के सिर और अन्य अंग पाए गए हैं
ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हुए आंतकी हमले ने देश के अंदर तनाव बढ़ा दिया है. सिडनी के बोंडी बीच पर रविवार, 14  दो हमलावरों ने मिलकर उत्सव मना रहे यहूदियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर कम के कम 16 लोगों की जान ले ली थी. हमलावरों की पहचान साजिद अकरम और नवीद अकरम के नाम में हुई है जो आपस में बाप बेटे हैं. उनके इस कायराना हमले के बाद सिडनी में ही कब्रिस्तान के दरवाजे पर कटे पशुओं के सिर मिले हैं.

न्यू साउथ वेल्स की पुलिस ने कहा है कि दक्षिण-पश्चिम सिडनी के नरेलन में एक मुस्लिम कब्रिस्तान के गेट पर कटे हुए एक खास जानवर के सिर और अन्य जानवरों के अंग रखे गए. द गार्डियन की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने बताया कि उसे लगभग सुबह लगभग 6 बजे रिचर्डसन रोड, नरेलन पर एक कब्रिस्तान के गेट पर जानवरों के अवशेष छोड़े जाने की सूचना मिली.

बयान में कहा गया है. "कैमडेन पुलिस एरिया कमांड से जुड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल पर पशु के कई सिर पाए. पुलिस ने तुरंत घटना की जांच शुरू कर दी. वहां से पशु के सिरों को हटा दिया गया है और उचित तरीके से उनका निपटान किया गया है. पूछताछ जारी है."

रिपोर्ट के अनुसार लेबनानी मुस्लिम एसोसिएशन ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को दफ्न करने की जगह की कमी को दूर करने के लिए 2008 में सेंट थॉमस एंग्लिकन चर्च के मैदान में कब्रिस्तान खरीदा था.

मुस्लिम समूहों ने बोंडी बीच आतंकी हमले की निंदा की

मुस्लिम समुदाय की बड़ी संस्थाओं और सामुदायिक समूहों ने ऑस्ट्रेलिया में हुए आतंकी हमले की निंदा करते हुए बयान जारी किए हैं. ऑस्ट्रेलिया के दारुलफतवा इस्लामिक हाई काउंसिल ने कहा है कि हमला "ऑस्ट्रेलियाई मूल्यों और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के सिद्धांतों के साथ पूरी तरह से असंगत" था. X पर एक बयान में, अहमदिया मुस्लिम एसोसिएशन ने कहा कि वह हमले में निर्दोष लोगों की जान जाने से स्तब्ध और दुखी है. उसकी तरफ से कहा गया, "इस गहरे दुख और दुख की घड़ी में हम अपने यहूदी भाइयों और बहनों के साथ एकजुटता से खड़े हैं."

गार्जियन ऑस्ट्रेलिया को दिए एक बयान में, आतंकियों के आवासीय पते के पास मौजूद बोनीरिग मस्जिद ने कहा कि उसका समुदाय "बोंडी बीच पर हुए हिंसक और संवेदनहीन हमले की स्पष्ट रूप से निंदा करता है".

Australia, Australia Terrorist Attack, Bondi Beach
