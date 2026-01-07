धर्मेंद्र के निधन के बाद पहली बार हंसती दिखीं हेमा मालिनी, घर रहकर नहीं इस चीज से मिली असली खुशी

हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार धर्मेंद्र के निधन के बाद उनका पूरा परिवार और फैंस दोनों ही इस क्षति से उबर नहीं पा रहे हैं. हेमा मालिनी के लिए ये समय काफी दुख और कठिनाइयों से भरा है. हालांकि अब अभिनेता के निधन के बाद हेमा मालिनी ने अपने काम पर वापसी कर ली है, और पहली बार उनके चेहरे पर खुशी देखी गई है. हेमा मालिनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वे मथुरा में आयोजित हुए संसद खेल महोत्सव का हिस्सा बनी हैं. वीडियो में हेमा खिलाड़ियों का हौसला बढ़ा रही हैं और अपने गम को पीछे छोड़ अपने काम पर फोकस करने की कोशिश कर रही हैं. वीडियो में सांसद के चेहरे पर लंबे समय बाद खुशी देखी गई.
उन्होंने वीडियो शेयर कर लिखा, "कल मथुरा में मैराथन संसद खेल महोत्सव का उद्घाटन हुआ. राज्य के कोने-कोने से विभिन्न विधाओं में प्रतिभागी भाग ले रहे हैं. विशेष रूप से उल्लेखनीय है शूटिंग, कुश्ती और इसी तरह की अन्य बहु-विधाओं में कई लड़कियां न केवल भागीदारी कर रही हैं बल्कि शानदार प्रदर्शन भी कर रही हैं!" उन्होंने आगे लिखा, "पीएम मोदी की पहल के कारण, योग्यता को महत्व दिया जा रहा है और अब हम देखते हैं कि जीवन के हर क्षेत्र से जुड़े प्रतिभागियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल रहा है. मथुरा का यह उदाहरण साबित करता है कि अब सभी को समान अवसर मिल रहे हैं."
A video of the inaugural day pic.twitter.com/w88VXjk8xA— Hema Malini (@dreamgirlhema) January 7, 2026
यूजर्स भी हेमा मालिनी को वापस मुस्कुराता देखकर बहुत खुश हैं. एक यूजर ने कमेंट कर लिखा, "आप हमेशा चट्टान की तरह मजबूत, कोमल हृदय और पवित्र आत्मा वाली एक अच्छी इंसान हैं. हेमा जी, आपका हृदय कितना पवित्र और शुद्ध है, ऐसे ही हंसती-मुस्कुराती रहिए, भगवान आपको हिम्मत दे. एक अन्य यूजर ने लिखा, "आपकी शक्ति और जनसेवा के प्रति समर्पण प्रेरणादायक है, हेमा जी. अपने गम को भुलाकर कर्म ही सच्ची सेवा है."
बता दें कि हाल ही में हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र की दो अलग-अलग प्रार्थना सभा रखने के सवाल पर चुप्पी तोड़ी थी और मीडिया को दिए इंटरव्यू में कहा कि वे दोनों परिवारों का आपसी मामला है. दरअसल, एक प्रेयर मीट हेमा मालिनी ने आयोजित की थी, जबकि दूसरी सनी देओल के घर रखी गई थी. हालांकि इसके बाद सवाल उठने लगे थे कि आज भी दोनों परिवारों के बीच मतभेद जारी है.
