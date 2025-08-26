विज्ञापन
ऑस्ट्रेलिया में पुलिस पर ही ताबड़तोड़ गोलीबारी, 2 अधिकारियों की मौत- 1 घायल, शूटर अभी पकड़ से बाहर

Australian Police Attacked: स्थानीय पुलिस और मीडिया ने जानकारी दी है कि विक्टोरिया राज्य के एक ग्रामीण इलाके में मंगलवार को यह हमला हुआ.

ऑस्ट्रेलिया में पुलिस पर ही ताबड़तोड़ गोलीबारी, 2 अधिकारियों की मौत- 1 घायल, शूटर अभी पकड़ से बाहर
क्राइम सीन की प्रतिकात्मक फोटो
  • ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य के ग्रामीण इलाके में पुलिस पर गोलीबारी हुई जिसमें दो पुलिस अधिकारी मारे गए.
  • इस हमले में एक तीसरा पुलिस अधिकारी घायल हो गया और हमलावर अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है.
  • घटना पोरेपुंका में हुई जो पूर्वोत्तर विक्टोरिया के पहाड़ की तलहटी में स्थित है और सक्रिय मुठभेड़ जारी है.
ऑस्ट्रेलिया से एक बड़ी खबर सामने आई है. यहां एक व्यक्ति ने पुलिस पर ही गोलीबारी कर दी है. हमले में दो पुलिस अधिकारियों की मौत हो गई जबकि तीसरा पुलिस अधिकारी घायल हो गया. स्थानीय पुलिस और मीडिया ने जानकारी दी है कि विक्टोरिया राज्य के एक ग्रामीण इलाके में मंगलवार को यह हमला हुआ.

पुलिस ने मरने वाले अधिकारियों की कोई जानकारी नहीं दी है. लेकिन सरकारी ब्रॉडकास्टर एबीसी सहित कई आउटलेट्स ने कहा कि गोलीबारी में दो पुलिसकर्मी मारे गए, एक घायल हो गया, और शूटर अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है.

पुलिस और मीडिया ने बताया कि यह हिंसक मुठभेड़ पोरेपुंका में हुई, जो पूर्वोत्तर विक्टोरिया में एक पहाड़ की तलहटी में स्थित है. विक्टोरिया की पुलिस सेवा ने एक बयान में कहा, "यह अभी भी एक सक्रिय घटना (एनकाउंटर जारी) है और जब ऐसा करना सुरक्षित होगा तो हम अधिक जानकारी प्रदान करेंगे. हम लोगों से इस क्षेत्र से दूर रहने को कहते हैं."

द एज अखबार ने अधिक डिटेल दिए बिना कहा कि पुलिस यौन शोषण के आरोपों से जुड़े एक वारंट को देने पहुंची थी.

