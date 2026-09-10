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रिकॉर्डतोड़ गर्मी, 2026 अगस्त का अब तक का सबसे गर्म महीना रहा, खतरे के स्तर से पार पहुंचा धरती का तापमान

औद्योगिक क्रांति से पहले के समय से अगर तुलना करें तो तापमान का 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होना खतरे का संकेत है. यह वार्मिंग का वह लेवल है, जिसे रोकने का वादा 200 देशों ने किया था.

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रिकॉर्डतोड़ गर्मी, 2026 अगस्त का अब तक का सबसे गर्म महीना रहा, खतरे के स्तर से पार पहुंचा धरती का तापमान
दुनियाभर में अगस्त में पड़ी सबसे ज्यादा गर्मी.

दुनियाभर में अगस्त जैसे आग उगल रहा था. इस महीने में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ी. अगस्त को दुनियाभर में सबसे गर्म महीना रहा.  EU की कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस ने इस बात का खुलासा किया है. उनके रिकॉर्ड के मुताबिक, अगस्त महीने में धरती का औसत ग्लोबल टेंपरेचर  प्री-इंडस्ट्रियल लेवल से 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ा हुआ दर्ज किया गया. 

पूरी दुनिया ने अगस्त में खराब मौसम और जलवायु से जुड़ी आपदाओं का कहर देखा.   वैज्ञानिक का मानना है कि नेपाल और तिब्बत में लैंडस्लाइड और अचानक आई बाढ़ में हुईं सैकड़ों मौतें जलवायु परिवर्तन का नतीजा हो सकती हैं. हालांकि इसकी बारीकियों पर अभी स्टडी चल रही है. 

दुनियाभर में अगस्त 2026 सबसे ज्यादा गर्मी

अगस्त में पहली बार दुनिया का औसत तापमान 16.96 डिग्री के औसत ग्लोबल सरफेस एयर टेम्परेचर के साथ प्री-इंडस्ट्रियल स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा दर्ज किया गया. दुनियाभर में अगस्त 2026 इतना गर्म था, जितना कि साल 2023 में  जुलाई का महीना था. C3S के मुताबिक, इतना तो 19वीं सदी में धरती का औसत तापमान भी नहीं था.  अगस्त 2026 तो 19वीं सदी के धरती के औसत तापमान से 1.65 डग्री सेल्सियस ज्यादा गर्म रहा. ये वो समय था जब इंसानों ने तेल, कोयला और गैस का इस्तेमाल बड़े स्तर पर शुरू नहीं किया था.

खतरे के स्तर से पार पहुंचा धरती का तापमान

अगस्त महीने में सिर्फ बारिश ने ही कहर नहीं बरपाया सूखे ने भी कई देशों को खूब रुलाया. इंडोनेशिया से लेकर ग्रीस और बेल्जियम तक जंगल में आग देखी गई, जबकि हंगरी और रोमानिया भयंकर सूखे से जूझ रहे थे. औद्योगिक क्रांति से पहले के समय से अगर तुलना करें तो तापमान का 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होना खतरे का संकेत है. यह वार्मिंग का वह लेवल है, जिसे रोकने का वादा 200 देशों ने 2015 के पेरिस जलवायु समझौते में किया था. जिससे दुनिया जलवायु परिवर्तन के बुरे कहर से बच सके. 

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