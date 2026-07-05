यमन के तट के पास लाल सागर में एक कार्गो जहाज पर हुआ हमला, ब्रिटिश सेना ने जारी की वार्निंग

ब्रिटिश सेना ने बताया कि रविवार को यमन के तट के पास लाल सागर में एक कार्गो जहाज पर हमला हुआ है. यह संघर्ष से जूझ रहे इस अरब देश के पास हुआ समुद्री हमलों का ताजा मामला है. यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन्स (UKMTO) सेंटर ने होदेइदाह तटीय शहर के पास इस हमले की सूचना दी. यह शहर ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के नियंत्रण में है.

कहां और कैसे हुआ हमला

UKMTO ने बताया कि जहाज ने होदेइदाह से 30 नॉटिकल मील (55 किलोमीटर) दक्षिण-पश्चिम में "अज्ञात हथियारबंद हमलावरों द्वारा हमले" की सूचना दी. UKMTO के अनुसार, एक छोटी नाव (स्किफ) बल्क कैरियर के पास आई और गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे जहाज के सुरक्षा गार्डों को भी जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी. इसके बाद हमलावर नाव अपना ऑटोमैटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम बंद करके लगभग 2 नॉटिकल मील (3.7 किलोमीटर) दूर मौजूद एक बड़े जहाज की ओर वापस चली गई.

ब्रिटिश सेना ने किसे दी वार्निंग

ब्रिटिश सैन्य एजेंसी ने बताया कि कार्गो जहाज और उसका क्रू सुरक्षित हैं और अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं. किसी भी समूह ने तुरंत इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली. उन्होंने सभी जहाजों को सतर्क रहने और किसी भी तरह का खतरा होने पर तत्काल UKMTO से संपर्क करने को कहा है, हूतियों ने जहाजों पर फिर से हमले शुरू करने की धमकी दी है, हालांकि वे अभी हमले नहीं कर रहे थे. हूती प्रवक्ता ने इस मामले ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया.

हूती विद्रोही पहले भी उन जहाजों पर ड्रोन और मिसाइलें दाग चुके हैं जो लाल सागर के दक्षिणी छोर पर संकरी बाब अल-मंदेब जलसंधि के पास उनके नियंत्रण वाले इलाके से गुजरते हैं. गाजा युद्ध के दौरान उनके हमलों के कारण शिपिंग कंपनियों को अपने जहाजों का रास्ता बदलना पड़ा; वे अब लाल सागर के उत्तरी छोर पर स्थित स्वेज नहर के बजाय अफ्रीका के दक्षिणी सिरे से होकर जहाज ले जाने लगीं.

हाल ही में अदन की खाड़ी में सोमाली समुद्री लुटेरे भी सक्रिय हो गए हैं. 1 जुलाई को दक्षिण-पूर्वी यमन में बलहाफ बंदरगाह शहर से 76 नॉटिकल मील (140 किलोमीटर) दक्षिण में संदिग्ध समुद्री लुटेरों ने एक जहाज पर हमला किया. UKMTO के अनुसार, एक छोटी नाव पर सवार चार हथियारबंद लोगों ने जहाज के ब्रिज को मामूली नुकसान पहुंचाया.

यह भी पढ़ें-

भारतीय जज मुरलीधर ने की UN के लिए गाजा की जांच, रिपोर्ट में इजरायल पर क्या हैं आरोप