Apple WWDC23 Live Update: Apple ने 15-इंच डिस्प्ले का MacBook Air और मैक स्टूडियो मॉडल किया लॉन्च

इवेंट से पहले एपल के CEO टिम कुक ने दुनियाभर के स्टूडेंट्स से मुलाकात की. उन्होंने ट्वीट किया- 'जैसा कि हम #WWDC23 शुरू करने के लिए तैयार हैं, मैं दुनियाभर के छात्रों से मिला, जो ऐसे ऐप बना रहे हैं जो iPhone को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में बदल देते हैं और हैप्टिक फीडबैक (छूकर महसूस करना) के माध्यम से ब्रेल पढ़ने के अनुभव को iPad में लाते हैं.'

WWDC is always one of my favorite moments of the year - and this one is going to be our best ever! Tune in for our special event at 10 a.m. PT pic.twitter.com/SmkLT3VXld