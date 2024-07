लेबनान की राजधानी में इजरायल की एयरस्ट्राइक, आंतकी संगठन हिजबुल्लाह कमांडर को बनाया निशाना

इजरायल और फिलिस्तीनी संगठन हमास के बीच जारी जंग में लेबनान के कूदने के बाद हालात और भी तनावपूर्ण हो गए हैं. लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने शनिवार को इजरायल के एक फुटबॉल ग्राउंड पर रॉकेट दागे थे. इसमें 12 बच्चों की मौत हो गई थी. अब इसका बदला लेते हुए इजरायल की आर्मी ने बड़ी कार्रवाई की है.

इजरायल डिफेंस फोर्स (IDF) ने मंगलवार को लेबनान की राजधानी बेरूत में आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के कमांडर फउद शुकर (Fuad Shukr) को टारगेट करते हुए हवाई हमले किए. रिपोर्ट के मुताबिक, इन हमलों में जानमाल का काफी नुकसान हुआ है. हालांकि, एयरस्ट्राइक में हिजबुल्लाह कमांडर की मौत हुई है या नहीं... इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं है.

इजरायल-ईरान टेंशन : हिज़्बुल्लाह ने इजरायल पर दागे रॉकेट, IDF ने भी दिया जवाब

इस बीच इजरायल के डिफेंस मंत्री योव ग्लान्ट (Yoav Gallant) की ओर से किए गए एक ट्वीट में बताया गया कि हिजबुल्लाह के आतंकियों ने रेड लाइन क्रॉस की थी. जिसके बाद IDF ने जवाबी कार्रवाई की.

आसमान में उठा धुएं का गुबार

एक वरिष्ठ लेबनानी सुरक्षा सूत्र ने कहा कि मंगलवार की शाम 7:40 बजे बेरूत के दक्षिणी उपनगर में इजरायल ने एयर स्ट्राइक की. यहां जोरदार धमाके सुने गए. फिर आसमान में धुएं का गुबार उठते देखा गया. लेबनान की सरकारी नेशनल न्यूज एजेंसी ने कहा कि इजरायली हमले ने राजधानी बेरूत के हरीत हरेक इलाके में हिज़्बुल्लाह की शूरा काउंसिल के आस-पास के इलाके को निशाना बनाया है. हालांकि, लेबनानी सुरक्षा सूत्र का कहना है कि कमांडर की स्थिति के बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते.

"सतर्कता बरतें" : भारत ने ईरान और इजरायल की यात्रा करने वाले अपने नागरिकों को दी सलाह

इजरायल डिफेंस फोर्स (IDF) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (X) पर किए एक पोस्ट में एयरस्ट्राइक की जानकारी दी. IDF की तरफ से बताया गया कि मजदल शम्स में बच्चों की हत्या और कई इजरायली नागरिकों के कत्लेआम के लिए जिम्मेदार हिजबुल्लाह कमांडर को निशाना बनाया गया. कृपया होम फ्रंट कमांड के दिए गए निर्देशों का पालन करें."

Initial report- the IDF carried out a targeted strike in Beirut, on the commander responsible for the murder of the children in Majdal Shams and the killing of numerous additional Israeli civilians. At the moment, there are no changes in the Home Front Command defensive… pic.twitter.com/ja9PRE0cZM