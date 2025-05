भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है. पाकिस्तान ड्रोन और मिसाइल हमलों से लगातार हमले कर रहा है, जिसका भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है. इस बीच अमेरिकी के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर से बात की है. अमेरिका विदेश विभाग की प्रवक्‍ता टैमी ब्रूस ने कहा कि अमेरिकी विदेश मंत्री ने दोनों से बातचीत के दौरान तनाव कम करने पर जोर दिया है.

अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने कहा, "आज सुबह विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर से बात की. दोनों बातचीत के दौरान विदेश मंत्री ने तत्काल तनाव कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया और हिंसा को समाप्त करने का आह्वान किया. उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीधी बातचीत के लिए अमेरिकी समर्थन व्यक्त किया और संचार में सुधार के लिए निरंतर प्रयासों को प्रोत्साहित किया."

#WATCH | US State Department Spokesperson Tammy Bruce says, "This morning Secretary Marco Rubio spoke with Pakistan PM Shehbaz Sharif and EAM Dr S Jaishankar. In both calls, the Secretary emphasised the need for immediate de-escalation and called for an end to the violence. He… pic.twitter.com/kFM8Tjfvlk