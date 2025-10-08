घर पर गिराया बम, दोहा में भी की मारने की कोशिश, अब उसके साथ शांति की बात कर रहा इजरायल! 

खलील अल-हय्या यह नाम शायद इजरायल को एक बुरे सपने की तरह सताता रहेगा. सोमवार से मिस्र के एक रिजॉर्ट में हमास और इजरायल के बीच वार्ता शुरू हो गई है. गाजा में जारी विनाशकारी युद्ध को दो साल पूरे हो चुके हैं. अब आपको बताते हैं कि हय्या कौन हैं और क्‍यों वह इजरायल के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं हैं. हय्या, हमास के वही अधिकारी हैं जिन्‍हें अमेरिका ने इजरायल के साथ अप्रत्‍यक्ष वार्ता के लिए चुना है वहीं इजरायल ने कतर में उन्‍हें ही निशाना बनाकर दोहा में हमला किया था. जी हां, अब हय्या, इजरायल के साथ वार्ता में शामिल हैं. हय्या सिर्फ हमास के प्रतिनिधि ही नहीं बल्कि इजरायल के लिए वह कांटा हैं, जो चुभा है और दर्द भी रहा है लेकिन उसे निकालना इसके प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्‍याहू के लिए मुश्किल हो गया है.

जब चूका इजरायल का निशाना

अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप के गाजा पीस प्‍लान में हय्या की काफी अहमियत है. खलील अल-हय्या के बिना यह वार्ता मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी हो गई है. हय्या हमास के सीनियर अधिकारी हैं जिनके बेटे की वर्तमान में जारी गाजा वॉर में मौत हो चुकी है. जबकि दो बेटे इजरायल के साथ पहले ही संघर्ष में मारे जा चुके हैं. 9 सितंबर को इजरायल ने दोहा में हमास अधिकारियों को निशाना बनाकर एक हमला किया था जिसमें हय्या भी शामिल थे. हमले में हय्या तो बच गए लेकिन उनके बेटे की मौत हो गई. इसके साथ ही साथ उनके चीफ ऑफ स्‍टाफ, कतर के सुरक्षा अधिकारियों और कुछ लोगों की भी इस हमले में मौत हो गई थी.

हमास के ताकतवर शख्‍स हय्या

सोमवार को हय्या, शर्म अल-शेख पहुंचे और इजरायल के साथ 20 प्‍वाइंट्स प्‍लान पर अप्रत्‍यक्ष वार्ता के लिए शामिल हुए. ट्रंप के प्‍लान में इजरायल के बंधकों को फिलिस्‍तीनी बंधकों के बदले रिहा किया जाएगा. जुलाई 2024 में हमास के नेता इस्माइल हानिया को इजरायल ने मार दिया था. तब से हय्या, संगठन के सबसे प्रभावशाली शख्‍स बन गए हैं. हानिया को इजरायल ने ईरान में मारा था. हया, उस पांच सदस्‍यों वाली काउंसिल में भी शामिल हैं जो याह्या सिनवार के मारे जाने के बाद से ही हमास का नेतृत्‍व कर रही है. सिनवार अक्‍टूबर 2023 में हुए इजरायल में हमले का मास्‍टरमाइंड था.

1987 से हमास का हिस्‍सा

साल 1987 में हमास की शुरुआत हुई थी और तब से ही हय्या इसके सदस्‍य हैं. आज इसके वेटरन के तौर पर उनके ईरान के साथ भी रिश्‍ते काफी अच्‍छे हो गए हैं. ईरान वह देश है जो हमास को फंडिंग और हथियार मुहैया कराता है. वह इजरायल के साथ कई युद्धविराम समझौते कराने के समूह के प्रयासों में काफी करीब से शामिल रहे हैं. इनमें गाजा युद्ध को खत्‍म करने का वर्तमान प्रयास भी शामिल है.

2007 से बन रहे निशाना

साल 1980 के दशक की शुरुआत में, वह मुस्लिम ब्रदरहुड में शामिल हो गए, जो सुन्नी इस्लामी आंदोलन था और जिससे हमास का उदय हुआ, हनियेह और सिनवार के साथ. इजरायल ने कई बार उन्‍हें गाजा में हिरासत में लिया है. साल 2007 में गाजा शहर के शेजिया इलाके में उनके परिवार के घर पर एक इजरायली हवाई हमला हुआ जिसमें कई रिश्तेदार मारे गए.साल 2014 में, इजरायल ने हय्याके सबसे बड़े बेटे ओसामा के घर पर बमबारी की, जिसमें उनके बेटे, उनकी पत्नी और तीन बच्चों की मौत हो गई.

क्‍यों गाजा छोड़ कतर में बसे

कई साल पहले हय्या गाजा छोड़कर चले गए. अरब और इस्लामिक देशों के साथ संबंध बनाए रखने के लिए वह हमास के एक खास व्यक्ति के तौर पर काम करने लगे और कतर में बस गए. मध्यस्थ युद्धविराम वार्ता में हमास प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने के अलावा, उन्होंने समूह के लिए कई अन्य प्रमुख राजनीतिक भूमिकाएं भी निभाई हैं. साल 2022 में, उन्होंने सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल-असद के साथ संबंध बहाल करने के लिए दमिश्क में हमास प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया.