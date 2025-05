इटली की PM जॉर्जिया मलोनी के लिए घुटनों पर बैठे अल्बानिया के प्रधानमंत्री, कुछ ऐसा था अंदाज VIDEO हो गया वायरल

इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मलोनी (Giorgia Meloni) और अल्बानिया के प्रधानमंत्री एडी रामा (Albanian PM Edi Rama) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो में अल्बानिया के प्रधानमंत्री एडी रामा इटली की पीएम मलोनी के लिए रेड कार्पेट पर घुटनों पर बैठे नजर आ रहे हैं. घुटनों पर बैठे एडी रामा के दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में जुड़े हैं और सामने से मलोनी आ रही है. एडी रामा तक पहुंचने के बाद मलोनी मुस्कुराती हैं. फिर दोनों नेता बेहद गर्मजोशी से गले मिलते हैं और साथ में फोटोशूट कराते हैं.

दरअसल यह मामला अल्बानिया की राजधानी टिराना में चल रहे यूरोपियन पॉलिटिकल कम्यूनिटी समिट का है. इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मलोनी इस समिट में भाग लेने के लिए जब टिराना पहुंचीं तो उनके स्वागत में मेजबान अल्बानिया के प्रधानमंत्री सभी के सामने रेड कार्पेट पर घुटनों पर बैठ गए.

Giorgia Meloni truly commands the utmost respect of world leaders. This is quite the sight to see. pic.twitter.com/xBp3d0Qi7j