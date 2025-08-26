Desi Jugaad: एक बाइक पर 7 लोग, इस देसी जुगाड़ ने तोड़ डाले सारे रिकॉर्ड

Desi jugaad vehicle: भारत और उसके पड़ोसी देशों में जुगाड़ सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है. जहां संसाधन कम हों और जरूरतें बड़ी, वहां दिमाग ही असली मशीन बन जाता है. यही कारण है कि अक्सर सड़कों पर ऐसे-ऐसे वाहन देखने को मिल जाते हैं, जिनके पीछे बड़ी कंपनियों की तकनीक नहीं, बल्कि आम आदमी की सोच छिपी होती है. इस बार एक ऐसा ही नजारा सामने आया है. दो पहियों पर चलने वाली देसी MPV, जिसमें एक साथ 6 लोग बैठ सकते हैं.

बाइक से बनी मिनी वैन । unique bike modification

तस्वीर में दिख रहा यह वाहन दरअसल एक साधारण मोटरसाइकिल है, लेकिन इसे चलाने वाले ने इसे मिनी MPV का रूप दे दिया है. आगे की बाइक जस की तस है, लेकिन दोनों ओर लोहे का ढांचा जोड़कर बैठने की जगह बना दी गई है. ऊपर छत भी लगा दी गई है, ताकि धूप या बारिश से बचाव हो सके. नतीजा यह कि यह बाइक अब सिर्फ सवारी नहीं, बल्कि पूरा पारिवारिक वाहन बन गई है.

सुविधाएं भले न हों, काम पूरा । transport hacks India

इस देसी MPV में न एयर कंडीशनिंग है, न पावर विंडो, न ही आरामदायक सीटें, लेकिन इसमें सबसे बड़ी सुविधा है...एक साथ कई लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना. गांव या छोटे कस्बों में जहां हर किसी के पास गाड़ी नहीं होती, वहां ऐसे जुगाड़ लोगों की जिंदगी आसान बना देते हैं.

सुरक्षा पर सवाल । two wheel MPV bike

हालांकि यह जुगाड़ देखने में जितना मजेदार लगता है, उतना ही खतरनाक भी है. मोटरसाइकिल का संतुलन छह लोगों के वजन से कभी भी बिगड़ सकता है. ब्रेक और स्पीड कंट्रोल करना मुश्किल हो सकता है. ट्रैफिक नियमों के हिसाब से भी यह वाहन सुरक्षित नहीं है, लेकिन फिर भी यह तस्वीर हमें यह दिखाती है कि इंसान जब ठान ले, तो सीमित साधनों से भी असंभव को संभव कर देता है.

