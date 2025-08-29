विज्ञापन
विशेष लिंक

उत्तराखंड में फिर बिगडे़गा मौसम, अगले 5 दिनों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 1 सितंबर तक बारिश का अलर्ट दिया है, जिसमें कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है.

Read Time: 4 mins
Share
उत्तराखंड में फिर बिगडे़गा मौसम, अगले 5 दिनों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट
  • उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 1 सितंबर तक प्रदेश के कई जिलों में बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है
  • टिहरी जिले में बादल फटने से कई संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचा, तीन गौशालाएं, दो मंदिर और संपर्क मार्ग बह गए
  • नदियों के जलस्तर में इजाफा होने की वजह से नदियों के किनारे रहने वालों को सतर्क रहने की सलाह दी है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 1 सितंबर तक प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है, जिससे नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हो सकती है और निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है.

राज्य में हुआ भारी बारिश से नुकसान

उत्तराखंड में भारी बारिश से कई जगह भारी नुकसान हुआ है, जिसके चलते कई जिलों में बादल फटने जैसी घटनाएं हुई हैं. उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के बसु केदार और जखोली क्षेत्र में अतिवृष्टि से भारी नुकसान हुआ है, जिसमें 30 से 40 परिवारों के फंसे होने की सूचना है. इन्हें निकालने के लिए एसडीआरएफ ,NDRF और पुलिस प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य कर रही है.

इन क्षेत्रों में बादल फटने जैसी घटनाओं की वजह से कुछ मकान, गौशालाओं के क्षतिग्रस्त होने के चलते पशुओं के दबे होने की भी जानकारी मिल रही है. रुद्रप्रयाग जिले में अब तक जखोली क्षेत्र में एक मौत हुई है. वहीं, छेनागाड़ बाजार में आठ लोगों के लापता होने की सूचना है. इसके अलावा 200 व्यक्तियों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है.

कई लोगों की हुई मौत

इसी तरह से चमोली जिले के थराली क्षेत्र के देवाल में अतिवृष्टि होने के चलते दो की मौत की सूचना है. इसके अलावा दो लोग घायल भी हुए हैं. 25 पशुओं की भी हानि हुई है और एक भवन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है. टिहरी जिले में भी बादल फटने की वजह से भारी नुकसान हुआ है. टिहरी से लेकर बालगंगा ग्राम गेवली में लगभग 500 मीटर दूरी पर भारी बारिश होने की वजह से निजी संपत्तियों को बहुत नुकसान पहुंचा है. वहीं, ग्राम गेवाली ग्राम सभा में 3 गौशाला, 2 मंदिर के साथ कृषि भूमि और गांव का संपर्क मार्ग बह गया है.

अगले 5 दिनों के लिए अलर्ट

उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 1 सितंबर तक बारिश का अलर्ट दिया है, जिसमें कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है. मौसम विभाग ने 30 अगस्त को देहरादून, बागेश्वर में बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इसी तरह से 31 अगस्त को भी देहरादून और बागेश्वर में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है. मौसम विभाग के मुताबिक एक सितंबर को प्रदेश के देहरादून, बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल में भारी बारिश की संभावना है ,इसलिए 1 सितंबर को इन जगहों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

नदियों के जलस्तर में फिर हो सकता है इजाफा

उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी की संभावना मौसम विभाग ने पहले ही जताई थी. कई जिलों में बारिश के चलते अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी, गंगा नदियां उफान पर हैं और खतरे के निशान के बिल्कुल करीब आ रही हैं. वहीं, ऋषिकेश और हरिद्वार में भी गंगा खतरे के निशान पर बह रही है.

नदियों को किनारे रहने वालों के लिए जारी हुई एडवाइजरी

भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलों के लिए एडवाइजरी जारी की है. अपनी एडवाइजरी में कहा है कि नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है. इसके अलावा सभी जिला अधिकारियों को कहा गया है कि वह अपने-अपने जिले में सुरक्षित कदम उठाएं. साथ ही यात्रियों के किए बोला है कि भारी बारिश के चलते पहाड़ों पर सफर करने वाले आम लोग बारिश के अलर्ट को देखते हुए सुरक्षित स्थानों पर रुकें, सफर तभी करें जब बारिश ना हो. यानी जब तक अलर्ट हो तब तक यात्रा न करने की सलाह दी गई है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Uttarakhand Weather, Uttarakhand Weather Advisory, Uttarakhand Weather Forecast, Uttarakhand Weather News, Uttarakhand Weather Alert
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com