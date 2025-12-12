उत्तराखंड में 15 आईपीएस अधिकारियों के तबादले, जानें किसे कहां भेजा गया 

उत्तराखंड में आज बड़े पैमाने पर भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों का तबादला हुआ है. पुष्कर सिंह धामी सरकार ने राज्य में 15 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया है. तबादले में 6 आईजी, एक डीआईजी और तीन पुलिस अधीक्षक रैंक के अफसरों को इधर-उधर किया है.

इन IPS का हुआ तबादला