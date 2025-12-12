विज्ञापन
विशेष लिंक

उत्तराखंड में 15 आईपीएस अधिकारियों के तबादले, जानें किसे कहां भेजा गया 

उत्तराखंड सरकार ने जिन अधिकारियों का तबादला किया है उनमें 6 आईजी रैंक के, जबकि एक डीआईजी और तीन पुलिस अधीक्षक रैंक के अधिकारी हैं.

Read Time: 1 min
Share
उत्तराखंड में 15 आईपीएस अधिकारियों के तबादले, जानें किसे कहां भेजा गया 
  • उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी सरकार ने 15 आईपीएस अधिकारियों का बड़े पैमाने पर तबादला किया है
  • तबादलों में छह आईजी, एक डीआईजी और तीन पुलिस अधीक्षक रैंक के अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं
  • आईपीएस अरुण मोहन जोशी को आईजी सीआईडी, नीरू गर्ग को आईजी फायर सर्विस और कृष्ण कुमार को सीआईडी बनाया गया है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
देहरादून:

उत्तराखंड में आज बड़े पैमाने पर भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों का तबादला हुआ है. पुष्कर सिंह धामी सरकार ने राज्य में 15 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया है. तबादले में 6 आईजी, एक डीआईजी और तीन पुलिस अधीक्षक रैंक के अफसरों को इधर-उधर किया है. 

इन IPS का हुआ तबादला

  1. आईपीएस अरुण मोहन जोशी  IG CID होंगे 
  2. आईपीएस नीरू गर्ग CID IG फायर सर्विस बनी 
  3. आईपीएस कृष्ण कुमार वीके से सीआईडी
  4. आईपीएस विम्मी  सचदेवा से PHQ मुख्यालय का चार्ज हटा 
  5. आईपीएस निलेश आनंद भरणे होंगे IG PAC 
  6. आईपीएस करण नग्नयाल IG जेल बने 
  7. आईपीएस मुख्तार मोहसिन IG GRP बने 
  8. आईपीएस योगेंद्र रावत IG PHQ बने
  9. आईपीएस सुनील मीणा से IG जीआरपी का चार्ज हटा 
  10. आईपीएस निवेदिता को DIG SDRF का चार्ज 
  11. आईपीएस तृप्ति भट्ट को SP फायर सर्विस बनी 
  12. आईपीएस रामचंद्र राजगुरु एसपी मुख्यालय बने 
  13. आईपीएस सरिता डोभाल एसपी एटीएस बनी 
  14. आईपीएस यशवंत सिंह आईआरबी प्रथम के सेनानायक बने
  15.  आईपीएस हरीश वर्मा हरिद्वार PAC सेनानायक बने
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Uttarakhand Ips Officer Transfer News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com