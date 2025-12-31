उत्तराखंड के चमोली में बड़ा हादसा: सुरंग में टकराईं दो लोको ट्रेनें, 60 लोग घायल

- उत्तराखंड के चमोली जिले में पीपलकोटी सुरंग में दो ट्रेन के टकराने से करीब साठ लोग घायल हो गए.
- चमोली के जिलाधिकारी ने बताया कि ट्रेन में कुल 109 लोग सवार थे, सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है.
- उन्होंने बताया कि हादसे में घायल हुए दस लोगों को बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल गोपेश्वर भेजा गया है.
उत्तराखंड के चमोली जिले में विष्णुगाड पीपलकोटी जलविद्युत परियोजना की पीपलकोटी सुरंग में मंगलवार को श्रमिकों और अधिकारियों को लेकर जा रही एक लोको ट्रेन और एक सामान ढोने वाली ट्रेन के आपस में टकराने से करीब 60 लोग घायल हो गए. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी.
चमोली के जिलाधिकारी गौरव कुमार ने यहां बताया कि देर शाम हुए हादसे के समय ट्रेन में कुल 109 लोग थे जिसमें से 60 घायल हो गए. उन्होंने बताया कि सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया है. सभी घायलों की हालत स्थिर है.
10 घायलों को उपचार के लिए गोपेश्वर भेजा
जिलाधिकारी ने बताया कि टीएचडीसी (इंडिया) द्वारा बनायी जा रही परियोजना की पीपलकोटी सुरंग के भीतर एक ट्रेन लोगों को लेकर और एक ट्रेन सामग्री को लेकर आ रही थी और दोनों आपस में टकरा गईं.
चमोली के उप जिलाधिकारी ने बताया कि 10 घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल गोपेश्वर ले जाया गया है.
अगले साल तक परियोजना पूरा करने का लक्ष्य
अधिकारियों के अनुसार, सुरंग के अंदर निमार्ण कार्य के लिए श्रमिकों और अधिकारियों तथा सामग्री के परिवहन के लिए अंदर रेलनुमा वाहनों का उपयोग किया जाता है.
कुल 444 मेगावाट की यह जल विद्युत परियोजना चमोली जिले में अलकनंदा नदी पर हेलंग और पीपलकोटी के बीच बनाई जा रही है. परियोजना में चार टरबाईन के जरिए 111 मेगावाट बिजली पैदा की जानी है. इसे अगले साल तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं