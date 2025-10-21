ऋषिकेश के रेस्टोरेंट में घुसा किंग कोबरा, मच गया हड़कंप, ऐसे बची लोगों की जान

उत्तराखंड के ऋषिकेश में एक अनोखी घटना सामने आई है, जहां एक किंग कोबरा रेस्टोरेंट में घुस गया. यह घटना नटराज चौक पर स्थित एक रेस्टोरेंट में हुई, जहां लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ भोजन करने आए थे. लेकिन अगले ही पल रेस्‍टोरेंट में हड़कंप मच गया. रेस्टोरेंट में बैठे लोगों ने जब किंग कोबरा को देखा, तो उनके होश उड़ गए. सांप को देखकर लोग इधर-उधर भागने लगे, जिससे अफरातफरी मच गई. रेस्टोरेंट के कर्मचारी भी घबरा गए और उन्होंने तुरंत वन विभाग को सूचना दी.

वन विभाग के स्नैक कैचर कमल राजपूत तुरंत मौके पर पहुंचे और उन्होंने किंग कोबरा का रेस्क्यू करना शुरू किया. कमल राजपूत ने अपनी विशेषज्ञता और सावधानी से सांप को पकड़ लिया और उसे एक सुरक्षित स्थान पर ले गए. बता दें कि किंग कोबरा, एक बेहद जहरीला सांप होता है, जिसके काटने से कोई व्‍यक्ति कुछ समय में मर सकता है. ऐसे में रेस्‍टोरेंट में एक बड़ा हादसा होते-होते बच गया.

किंग कोबरा को पकड़ने के बाद, कमल राजपूत ने उसे जंगल में छोड़ दिया, जहां वह सुरक्षित और स्वतंत्र रूप से रह सकता है. इस घटना के बाद, रेस्टोरेंट के मालिक और कर्मचारियों ने वन विभाग और कमल राजपूत को धन्यवाद दिया, जिन्होंने उनकी और उनके ग्राहकों की सुरक्षा के लिए काम किया.