केदारनाथ के कपाट बंद होने से पहले उमड़ रही भक्तों की भीड़, देखने को मिल रही अलग ही रौनक

11वें ज्योतिर्लिंग बाबा केदारनाथ के कपाट 23 अक्टूबर को भैयादूज के पर्व पर बंद होने वाले हैं. कपाट बंद होने से पूर्व देवभूमि उत्तराखंड के विभिन्न जगहों से इन दिनों बाबा केदार के मिलन को लेकर देव डोलियां पहुंच रही हैं. बाबा केदार के दरबार में पारंपरिक नृत्य और देव डोलियों की एक झलक देखने के लिए श्रद्धालु भी उत्सुक दिख रहे हैं. बड़ी उत्साह और उमंग के साथ देव डोलियों के साथ बाबा केदारनाथ धाम पहुंच रहे भक्त, पारंपरिक वाद्य यंत्रों की थाप पर नृत्य भी कर रहे हैं, जिसमें श्रद्धालु भी बढ़-चढ़कर भाग ले रहे हैं.

बता दें केदारनाथ यात्रा पर आए श्रद्धालुओं की संख्या एक नया रिकॉर्ड बनाते हुए 16 लाख 56 हजार के पार पहुंच गई है.

पिछले कुछ दिनों से उत्तराखंड के उंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी तथा निचले इलाकों में बारिश हो रही है लेकिन उसके बावजूद तीर्थयात्रियों का उत्साह बना हुआ है. केदारनाथ धाम में बुधवार को 5614 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए और इसी के साथ इस साल अब तक बाबा केदार के धाम आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या 16 लाख 56 हजार 539 हो गयी जबकि अभी धाम के कपाट बंद होने में 14 दिन का समय बचा है. इसी प्रकार, बदरीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में भी श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है.

इससे पहले 2024 में पूरे यात्राकाल में 16 लाख 52 हजार 76 यात्री केदारनाथ आए थे. केदारानाथ के कपाट 23 अक्टूबर को भैयादूज के अवसर पर बंद होंगे. इस वर्ष 30 अप्रैल को गंगोत्री एवं यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ चारधाम यात्रा की शुरूआत हुई थी. इसके बाद दो मई को केदारनाथ और चार मई को बदरीनाथ धाम के कपाट आम श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए गए थे. मानसून सीजन में अतिवृष्टि, बादल फटने और भूस्खलन की घटनाओं के कारण चारधाम यात्रा बुरी तरह प्रभावित हुई थी.