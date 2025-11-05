विज्ञापन
गंगोत्री, यमुनोत्री, बदरीनाथ और केदारनाथ... 2025 में चारधाम के इस धाम में आए सबसे ज्यादा तीर्थयात्री

Char Dham Yatra: वैसे तो देश के हर राज्य से श्रद्धालु चारों धामों में अपने आराध्य के दर्शन के लिए आते हैं. लेकिन उत्तर प्रदेश ,महाराष्ट्र ,मध्य प्रदेश , गुजरात , राजस्थान वह टॉप 5 राज्य है, जहां से सबसे ज्यादा श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं. 

चार धाम यात्रा में कितने श्रद्धालुओं ने किए दर्शन
  • उत्तराखंड के चार धामों में वर्ष 2025 में कुल लगभग 54 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं.
  • उत्तराखंड के चारों धामों में केदारनाथ में 2025 में सबसे अधिक 19,62,953 श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे..
  • महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा श्रद्धालु चार धाम पहुंचे, उसके बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान है.
देहरादून:

उत्तराखंड में साल 2025 में चार धाम यात्रा में ( गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ,  बदरीनाथ) लगभग 54 लाख से ज्यादा  श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, हालांकि यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो चुके हैं. लेकिन  बदरीनाथ धाम के कपाट अभी खुले हैं और 25 नवंबर को बंद कर दिए जाएंगे. उत्तराखंड के चारों धामों में देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचते हैं. चार धाम यात्रा 6 महीने के लिए होती है और 6 महीने के लिए कपाट बंद रहते हैं, क्यों कि सर्दियों में चारों धामों में जबरदस्त बर्फबारी होती है. 

उत्तराखंड के चारों धामों की बात करें तो यमुनोत्री, गंगोत्री,केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में साल 2025, 2023 और 2024 में आने वाले श्रद्धालुओं के आंकड़े सामने आए हैं. 

केदारनाथ धाम में कितने श्रद्धालुओं ने किए दर्शन

  • 2023 में केदारनाथ धाम में 1961025 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे.
  •  2024 में 16 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे.
  •  लेकिन इस बार 2025 में 1962953 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं.

चार धाम में कितने श्रद्धालुओं ने किए दर्शन?

2025 में यमुनोत्री धाम में 719418 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए.
 गंगोत्री धाम में 770391 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए.
  बद्रीनाथ धाम में अब तक 1590550 यात्रियों ने दर्शन किए हैं.

चार धाम यात्रा के लिए आने वाले टॉप-5 राज्य

 हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु चार धाम यात्रा के लिए पहुंचते हैं. वैसे तो देश के हर राज्य से श्रद्धालु चारों धामों में अपने आराध्य के दर्शन के लिए आते हैं. लेकिन उत्तर प्रदेश ,महाराष्ट्र ,मध्य प्रदेश , गुजरात , राजस्थान वह टॉप 5 राज्य है, जहां से सबसे ज्यादा श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं. 

2025 में किन राज्यों से हुए सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन

  • साल 2025 में चार धाम के लिए पंजीकरण करवाने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर रहा. यहां करीब 9,21,934 श्रद्धालुओं ने गंगोत्री, यमुनोत्री ,बद्रीनाथ और केदारनाथ दर्शन के लिए पंजीकरण कराया था. वहीं यमुनोत्री धाम में 122897, गंगोत्री धाम में 142304, केदारनाथ धाम में 350263, पंजीकरण करवाया था. इसके अलावा अब तक बद्रीनाथ धाम में 306470 श्रद्धालुओं ने पंजीकरण करवाया है
  • साल 2025 में महाराष्ट्र से दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारों धामों के लिए अपना पंजीकरण करवाया, महाराष्ट्र से करीब 8,13,082 श्रद्धालुओं ने पंजीकरण करवाया था. जिसमें यमुनोत्री में 146510, गंगोत्री में 153885, केदारनाथ में 266579 के लिए श्रद्धालुओं ने पंजीकरण करवाया था.  अब तक बद्रीनाथ में 246108 लोगों ने पंजीकरण करवाया है.
  • साल 2025 में मध्य प्रदेश राज्य से तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा यात्री चारों धामों मैं दर्शन करने के लिए पंजीकरण करवाया है मध्य प्रदेश से 6,69,531 श्रद्धालुओं ने पंजीकरण करवाया जिसमें यमुनोत्री में 137525 ,गंगोत्री में 143607, केदारनाथ में 16047 श्रद्धालुओं ने पंजीकरण करवाया था अब तक बद्रीनाथ में 192352 श्रद्धालुओं ने दर्शन करने के लिए पंजीकरण करवाया है
  • चौथें नंबर पर गुजरात राज्य से श्रद्धालुओं ने चार धाम के लिए पंजीकरण करवाया था.गुजरात से 5,34,950 श्रद्धालुओं ने साल 2025 में चार धाम के दर्शन करने के लिए पंजीकरण करवाया, जिसमें यमुनोत्री धाम के लिए 100685, गंगोत्री 105181, केदारनाथ के लिए 167 074 श्रद्धालुओं ने अपना पंजीकरण करवाया. बद्रीनाथ में अब तक 162010 श्रद्धालु ने दर्शन करने के लिए पंजीकरण करवाया है.
  • पांचवें स्थान पर राजस्थान है. 2025 में राजस्थान से 4,52,407 श्रद्धालुओं ने अपना पंजीकरण करवाया . जिसमें यमुनोत्री में 79592, गंगोत्री में 84993, केदारनाथ में 14935 8 श्रद्धालुओं ने दर्शन करने के लिए पंजीकरण करवाया. बद्रीनाथ में अब तक 138468 श्रद्धालु ने अपना पंजीकरण दर्शन करने के लिए करवाया है.

महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा श्रद्धालु चार धाम पहुंचे

  • पहले नंबर पर महाराष्ट्र राज्य है. महाराष्ट्र से 5,54,072 श्रद्धालु यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ दर्शन करने पहुंचे थे. यमुनोत्री धाम में 114022, गंगोत्री में 103096,केदारनाथ में 194007 और बद्रीनाथ में अब तक 142947 श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे हैं.
  • दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है. उत्तर प्रदेश से 5,30,165 श्रद्धालुओं ने चार धाम से दर्शन किए.  उत्तर प्रदेश से यमुनोत्री में 78348,गंगोत्री में 81205, केदारनाथ में 232554 और अब तक बद्रीनाथ में 138058 श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे हैं.
  • तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है. मध्य प्रदेश से 5,01,046 श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे. यमुनोत्री में 113719, गंगोत्री में 115266,केदारनाथ में 157662 और बद्रीनाथ में अब तक 114399 श्रद्धालु दर्शन करने आए हैं.
  • चौथे नंबर पर गुजरात है. गुजरात से 3,81,351 श्रद्धालु दर्शन करने आए. यमुनोत्री धाम में 84690, गंगोत्री धाम में 74116, केदारनाथ में 121323 और बद्रीनाथ में अब तक 101222 श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे हैं.
  • पांचवें नंबर पर राजस्थान है. राजस्थान से 2,93,757 श्रद्धालुओं ने चारों धामों के दर्शन किए. यमुनोत्री में 58255, गंगोत्री में 57169, केदारनाथ में 105008 और बद्रीनाथ में अब तक 73325 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं.

