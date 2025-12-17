करोड़पति ड्रग डीलर का मास्टरस्ट्रोक फेल! पुलिस ने पकड़ी 43950 इंजेक्शन की बड़ी खेप, कीमत जान रह जाएंगे दंग

Uttarakhand News: उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में अवैध नशे के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए चलाए जा रहे पुलिस के अभियान को एक बड़ी सफलता मिली है. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए, काशीपुर पुलिस, SOG और खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) की संयुक्त टीम ने ट्रांसपोर्ट के माध्यम से मंगाई गई ₹1 करोड़ 32 लाख रुपये के नशीले इंजेक्शनों की भारी खेप को जब्त किया है.

ट्रांसपोर्ट में छुपा था 43950 इंजेक्शन का जखीरा!

यह बड़ी कार्रवाई 15 दिसंबर 2025 को मुखबिर से मिली सटीक सूचना के आधार पर की गई. संयुक्त टीम ने काशीपुर के दड़ियाल रोड स्थित सेफ एक्सप्रेस ट्रांसपोर्ट परिसर में चेकिंग अभियान चलाया. इसी चेकिंग के दौरान, ट्रांसपोर्ट में रखी 16 गत्तों की पेटियों की तलाशी ली गई. पेटियों में प्रतिबंधित और अत्यधिक मूल्य के 43,950 नशीले इंजेक्शन बरामद हुए, जिनमें BINORPHINE और REXOGESIC ब्रांड के इंजेक्शन शामिल थे. पुलिस के अनुसार, बरामद किए गए इंजेक्शनों की खुदरा बाजार कीमत लगभग 1 करोड़ 32 लाख रुपये है.

मुख्य आरोपी की हुई पहचान, पुलिस कर रही तलाश

जांच में यह सामने आया है कि नशीले इंजेक्शनों का यह बड़ा जखीरा रिपुल चौहान नाम के एक आरोपी ने मंगाया था. रिपुल चौहान मूल रूप से बिजनौर (उत्तर प्रदेश) का निवासी है और वर्तमान में काशीपुर में रहता है. इस मामले में वो मुख्य आरोपी है. पुलिस ने आरोपी रिपुल चौहान के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट (NDPS Act) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और उसकी गिरफ्तारी के लिए सघन प्रयास किए जा रहे हैं.

'NDPS एक्ट में फरार आरोपी है रिपुल चौहान'

काशीपुर के अपर पुलिस अधीक्षक (ASP) स्वपन किशोर सिंह ने इस सफलता की पुष्टि करते हुए बताया, 'यह पुलिस और एसओजी काशीपुर के लिए एक बहुत बड़ी सफलता है. आरोपी रिपुल चौहान पहले भी एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में फरार चल रहा था. इस बार, दो अलग-अलग कंपनियों के 43,950 इंजेक्शन बरामद हुए हैं. यह उसी टीम की दूसरी बड़ी सफलता है जिसने पहले भी 5 हजार नशीले इंजेक्शन बरामद किए थे.'

