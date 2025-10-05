विज्ञापन
विशेष लिंक

हरिद्वार: रिहायशी इलाके में हाथियों के घुसने मची दहशत, वीडियो आया सामने

हरिद्वार में हाथियों का एक बार फिर आतंक देखने को मिला है. शनिवार रात भी हाथियों का एक झुंड रिहायशी इलाके में घुस गया था.

Read Time: 2 mins
Share
हरिद्वार: रिहायशी इलाके में हाथियों के घुसने मची दहशत, वीडियो आया सामने

हरिद्वार में एक बार फिर हाथियों के झुंड के रिहायशी इलाके से गुजरने की वजह से इलाके में दहशत फैल गई. घटना शनिवार रात की है. पुलिस के अनुसार हाथियों के झुंड को रिहायशी इलाके के पास से गुजरता देख लोग दहशत में आए गए. हाथियों के झुंड की वजह से सड़क पर कुछ देर के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ. 

आपको बता दें कि हरिद्वार में हाथियों के झुंड के रिहायशी इलाके में आने या उसके पास से गुजरने की यह कोई पहली घटना नहीं है. पिछले महीने ही हरिद्वार की रिहायशी बस्तियो भी हाथियों के झुंड को देखा गया था. हालांकि उस दौरान गनीमत ये है कि रिहायशी इलाकों में खुले आम घूम रहे ये जंगली जानवर अब तक हिंसक नहीं हुए थे. 

हरिद्वार से सटे जगजीतपुर इलाके में एक के बाद एक पांच हाथियों का काफिला हरिद्वार-लक्सर मार्ग पर आ गया था. हाथियों की मौजूदगी ने राहगीरों की धड़कनें बढ़ा दीं. हालांकि लोगों ने समझदारी दिखाते हुए न कोई शोर किया, न उनका पीछा किया था.बस चुपचाप उनके गुजरने का इंतजार करते रहे थे. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Elephant In Haridwar
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com