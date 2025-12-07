विज्ञापन
विशेष लिंक

रामनगर में वन विभाग का बुलडोजर एक्शन, इस जगह से हटाया अवैध अतिक्रमण

ट्रचिंग ग्राउंड की भूमि पर बैठे 52 अवैध अतिक्रमणकारियों को हटाने के लिए वन विभाग, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग द्वारा अभियान चला कर अतिक्रमण को हटाया गया है

Read Time: 2 mins
Share
रामनगर में वन विभाग का बुलडोजर एक्शन, इस जगह से हटाया अवैध अतिक्रमण
प्रतीकात्मक तस्वीर
  • रामनगर के पूछड़ी के बिहारी तप्पड़ क्षेत्र में वन विभाग की भूमि से 52 अवैध अतिक्रमणकारियों को हटाने की कार्रवाई
  • वन विभाग ने एक वर्ष पूर्व अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर समय-समय पर अतिक्रमण हटाने के लिए कहा था
  • कार्रवाई के दौरान वन विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस ने मिलकर भारी पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की तैनाती की
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
रामनगर:

रामनगर के पूछड़ी के बिहारी तप्पड़ क्षेत्र में आज वन विभाग की भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई. वन विभाग की भूमि पर बने ट्रेंचिंग ग्राउंड पर कब्जा जमाए 52 अवैध अतिक्रमणकारियों को हटाने के लिए वन विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस विभाग ने मिलकर अभियान चलाया.

नोटिस किए जा चुके थे जारी

वन विभाग ने इन अतिक्रमणकारियों को एक वर्ष पूर्व नोटिस जारी किए थे और समय-समय पर मुनादी कराते हुए स्वयं अतिक्रमण हटाने के लिए कहा था. बावजूद इसके अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिसके बाद प्रशासन के सहयोग से यह कार्रवाई की गई.

किस तरह हो रहा बुलडोजर एक्शन

कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई. अभियान को सफल बनाने के लिए अतिक्रमण क्षेत्र को 3 जोन और 9 सेक्टर में विभाजित किया गया. इस दौरान 52 मकानों को ध्वस्त किया गया, जिनमें 15 से 20 पक्के मकान और बाकी कच्चे मकान थे. इसके अलावा आउटर जोन भी बनाया गया.

प्रशासन और स्थानीय लोगों के बीच नोकझोंक

ट्रेंचिंग ग्राउंड की भूमि, जिस पर नगर पालिका विभाग कई वर्षों से कब्जा नहीं कर पाया था, उसे भी मौके पर नगर पालिका को दिलाया गया. कार्रवाई के दौरान प्रशासन और स्थानीय लोगों के बीच तीखी नोकझोंक हुई और लोगों ने अतिक्रमण हटाने का विरोध भी दर्ज कराया.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Ram Nagar Bulldozer Action, Bulldozer Action In Ram Nagar Area, Forest Department
Get App for Better Experience
Install Now