रामनगर में वन विभाग का बुलडोजर एक्शन, इस जगह से हटाया अवैध अतिक्रमण

रामनगर के पूछड़ी के बिहारी तप्पड़ क्षेत्र में आज वन विभाग की भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई. वन विभाग की भूमि पर बने ट्रेंचिंग ग्राउंड पर कब्जा जमाए 52 अवैध अतिक्रमणकारियों को हटाने के लिए वन विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस विभाग ने मिलकर अभियान चलाया.

नोटिस किए जा चुके थे जारी

वन विभाग ने इन अतिक्रमणकारियों को एक वर्ष पूर्व नोटिस जारी किए थे और समय-समय पर मुनादी कराते हुए स्वयं अतिक्रमण हटाने के लिए कहा था. बावजूद इसके अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिसके बाद प्रशासन के सहयोग से यह कार्रवाई की गई.

किस तरह हो रहा बुलडोजर एक्शन

कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई. अभियान को सफल बनाने के लिए अतिक्रमण क्षेत्र को 3 जोन और 9 सेक्टर में विभाजित किया गया. इस दौरान 52 मकानों को ध्वस्त किया गया, जिनमें 15 से 20 पक्के मकान और बाकी कच्चे मकान थे. इसके अलावा आउटर जोन भी बनाया गया.

प्रशासन और स्थानीय लोगों के बीच नोकझोंक

ट्रेंचिंग ग्राउंड की भूमि, जिस पर नगर पालिका विभाग कई वर्षों से कब्जा नहीं कर पाया था, उसे भी मौके पर नगर पालिका को दिलाया गया. कार्रवाई के दौरान प्रशासन और स्थानीय लोगों के बीच तीखी नोकझोंक हुई और लोगों ने अतिक्रमण हटाने का विरोध भी दर्ज कराया.