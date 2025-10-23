विज्ञापन
विशेष लिंक

भैया को तू खटके! बहन को प्रेमी संग देखते ही भाई आगबबूला, रूड़की में हाइवे पर जमकर चले लात घूंसे 

युवती अपने प्रेमी के साथ जाने की जिद पर अड़ी थी, जबकि उसका भाई उसे रोकने पर उतारू था. इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में तीखी नोकझोंक हुई और मामला हाथापाई तक पहुंच गया.

Read Time: 2 mins
Share
भैया को तू खटके! बहन को प्रेमी संग देखते ही भाई आगबबूला, रूड़की में हाइवे पर जमकर चले लात घूंसे 
  • उत्तराखंड के रुड़की के मंगलौर कोतवाली इलाके में प्रेम प्रसंग को लेकर हाईवे पर विवाद हुआ था.
  • युवती अपने प्रेमी के साथ जाने पर अड़ी थी जबकि उसका भाई उसे रोकने की कोशिश कर रहा था.
  • विवाद के दौरान युवती के भाई और प्रेमी के बीच सड़क पर मारपीट हो गई थी.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
रूड़की:

उत्तराखंड के रुड़की के मंगलौर कोतवाली इलाके में हाईवे पर प्रेम प्रसंग को लेकर उस समय हाईवोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जब एक युवती के भाई ने अपनी बहन को उसके प्रेमी के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया. कुछ ही देर में हाईवे पर भारी भीड़ जुट गई और मामला देखते ही देखते मारपीट में बदल गया. 

प्रेमी के साथ जाने की जिद 

जानकारी के अनुसार, युवती अपने प्रेमी के साथ जाने की जिद पर अड़ी थी, जबकि उसका भाई उसे रोकने पर उतारू था. इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में तीखी नोकझोंक हुई और मामला हाथापाई तक पहुंच गया. बीच सड़क पर युवती के भाई और उसके प्रेमी के बीच जमकर मारपीट हुई, जबकि युवती बार-बार बीच-बचाव करती रही. वही घटना की सूचना मिलते ही मंगलौर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने दोनों युवकों को फटकार लगाई और भीड़ को तितर-बितर करते हुए तीनों को थाने ले आई. फिलहाल पुलिस मामले में जांच पड़ताल कर रही है. 

वहीं मामले पर एसपी शेखर चंद्र सुयाल ने कहा कि पुलिस मौके पर पहुंच गई थी और उसने मामले का संज्ञान लिया है. मामले की जांच जारी है और देखा जाएगा के कौन सही है और कौन गलत फिर उसके आधार पर फैसला लिया जाएगा. 
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Uttarakhand News In Hindi, Uttarakhand News Latest, Roorkee Clash
Get App for Better Experience
Install Now