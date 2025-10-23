भैया को तू खटके! बहन को प्रेमी संग देखते ही भाई आगबबूला, रूड़की में हाइवे पर जमकर चले लात घूंसे 

उत्तराखंड के रुड़की के मंगलौर कोतवाली इलाके में हाईवे पर प्रेम प्रसंग को लेकर उस समय हाईवोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जब एक युवती के भाई ने अपनी बहन को उसके प्रेमी के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया. कुछ ही देर में हाईवे पर भारी भीड़ जुट गई और मामला देखते ही देखते मारपीट में बदल गया.

प्रेमी के साथ जाने की जिद

जानकारी के अनुसार, युवती अपने प्रेमी के साथ जाने की जिद पर अड़ी थी, जबकि उसका भाई उसे रोकने पर उतारू था. इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में तीखी नोकझोंक हुई और मामला हाथापाई तक पहुंच गया. बीच सड़क पर युवती के भाई और उसके प्रेमी के बीच जमकर मारपीट हुई, जबकि युवती बार-बार बीच-बचाव करती रही. वही घटना की सूचना मिलते ही मंगलौर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने दोनों युवकों को फटकार लगाई और भीड़ को तितर-बितर करते हुए तीनों को थाने ले आई. फिलहाल पुलिस मामले में जांच पड़ताल कर रही है.

वहीं मामले पर एसपी शेखर चंद्र सुयाल ने कहा कि पुलिस मौके पर पहुंच गई थी और उसने मामले का संज्ञान लिया है. मामले की जांच जारी है और देखा जाएगा के कौन सही है और कौन गलत फिर उसके आधार पर फैसला लिया जाएगा.

