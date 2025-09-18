विज्ञापन
देहरादून-मसूरी मौसम खराब, 2500 पर्यटकों के लिए होटल मालिकों ने किया यह बड़ा काम 

सड़क पर जमा मलबे को साफ करने के लिए जेसीबी जैसी भारी मशीन लाने में भी मदद मिलेगी. देहरादून से मसूरी की दूरी केवल 35 किलोमीटर है.

  • देहरादून मसूरी को जोड़ने वाली सड़क बादल फटने के कारण लगातार दूसरे दिन बंद है जिससे पर्यटक फंसे हैं.
  • मंगलवार तड़के देहरादून में भारी बारिश से 13 लोगों की मौत हुई और मसूरी जाने वाला मार्ग भी क्षतिग्रस्त हो गया.
  • कोल्हूखेत में वैकल्पिक बेली पुल का निर्माण हो रहा है जिसे बुधवार रात तक हल्के वाहनों के लिए खोलने की संभावना.
नई दिल्‍ली:

बादल फटने और भारी बारिश के बाद देहरादून और पर्यटक स्थल मसूरी को जोड़ने वाली सड़क के लगातार दूसरे दिन भी बंद रहने के कारण बुधवार को करीब 2,500 पर्यटक मसूरी में फंस गए हैं. देहरादून के विभिन्न हिस्सों में मंगलवार तड़के बारिश संबंधी घटनाओं में 13 लोगों की मौत हो गई थी जबकि मसूरी जाने वाला रास्ता भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. राज्य के अन्य हिस्सों में भी अतिवृष्टि से नुकसान हुआ. अधिकारियों के अनुसार, कोल्हूखेत में एक वैकल्पिक बेली पुल बनाया जा रहा है और इसके बुधवार रात तक हल्के वाहनों के लिए खुलने की संभावना है. 

अभी लगेगा थोड़ा समय 

देहरादून-मसूरी मार्ग कई स्थानों पर टूट गया है जिसके कारण पुलिस को पर्यटकों एवं अन्य लोगों से अपने स्थानों पर ही रुकने की अपील की गई. कहा गया कि जब तक सड़क संपर्क बहाल नहीं होता, वे अपने होटल, घरों या होमस्टे में ही रूके रहें. मसूरी में एक पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘मार्ग पर दो स्थानों पर मलबे को आंशिक रूप से हटा दिया गया है लेकिन कोल्हूखेत में वैकल्पिक पुल की स्थापना में थोड़ा और समय लग सकता है.' उन्होंने बताया कि देहरादून वाला मार्ग बाधित होने से वर्तमान में मसूरी में 2500 पर्यटक फंस गए हैं. 

मसूरी में फंसे थे ज्‍यादा पर्यटक 

कोल्हूखेत में पुल स्थापना के काम की निगरानी कर रहे आईएएस अधिकारी राहुल आनंद ने बताया कि मंगलवार को मसूरी में फंसे पर्यटकों की संख्या कहीं ज्यादा थी. हांलांकि, उन्होंने कहा कि कई पर्यटक बुधवार को विकासनगर होते हुए लंबे मार्ग से निकल गए. उन्होंने कहा कि विकासनगर वाला मार्ग भी मंगलवार को बंद था लेकिन वह बुधवार को यातायात के लिए खुल गया. उन्होंने कहा, 'यह पुल एक-दो घंटे में पूरा हो जाएगा. फिर हम इसे हल्के वाहनों के लिए खोल देंगे. इससे कोल्हूखेत से आगे सड़क पर जमा मलबे को साफ करने के लिए जेसीबी जैसी भारी मशीन लाने में भी मदद मिलेगी.' देहरादून से मसूरी की दूरी केवल 35 किलोमीटर है लेकिन विकासनगर वाले वैकल्पिक मार्ग से यह दूरी 80 किलोमीटर हो जाती है. 

होटल मालिकों ने दिखाइ दरियादिली 

एक और अधिकारी ने बताया कि देहरादून-मसूरी मार्ग बाधित होने के कारण मसूरी में अधिक समय तक रुकने को मजबूर पर्यटकों की असुविधा को देखते हुए मसूरी होटल मालिक संघ ने उदारता दिखाते हुए उन्हें मंगलवार को एक रात के लिए निशुल्क ठहरने की सुविधा प्रदान की. मसूरी होटल मालिक संघ के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने कहा, 'यह सुविधा मंगलवार को केवल एक रात के लिए दी गई थी. लेकिन अब आगे मसूरी के होटलों में निशुल्क ठहरने की कोई सुविधा नहीं है. बुधवार देर रात तक सड़क के भी खुल जाने की संभावना है, इसके बाद पर्यटक अपनी सुविधा के अनुसार यहां से जा सकते हैं.' 
 

Dehradun Weather News Latest, Dehradun Weather, Uttarakhand Cloud Burst 2025
