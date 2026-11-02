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'दीपोत्सव ने आस्था को आजीविका से जोड़ा', अयोध्या पहुंचने से पहले CM योगी का बड़ा संदेश

CM योगी ने अयोध्या के दीपोत्सव को आस्था और अर्थव्यवस्था के संगम का प्रतीक बताया है. उन्होंने कहा कि दीपोत्सव में जलने वाला हर दीप किसी कुम्हार के श्रम, किसान की उपज और छोटे व्यापारियों की आजीविका से जुड़ा है.

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'दीपोत्सव ने आस्था को आजीविका से जोड़ा', अयोध्या पहुंचने से पहले CM योगी का बड़ा संदेश
दीपोत्सव पर योगी का संदेश
NDTV

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को प्रभु श्रीराम की नगरी में आगमन से पहले सोशल मीडिया प्लेटफार्म 'एक्स' पर दीपोत्सव की महत्ता पर प्रकाश डाला. मुख्यमंत्री ने लिखा कि श्री अयोध्या धाम का भव्य दीपोत्सव आस्था के साथ आर्थिकी को भी नई ऊर्जा दे रहा है. यहां प्रज्ज्वलित हर दीप किसी कुम्हार के श्रम, किसी किसान की उपज और किसी परिवार की आजीविका को नया प्रकाश दे रहा है.

2017 से पहले नहीं था यह प्रकाश

मुख्यमंत्री ने लिखा कि वर्ष 2017 के पूर्व यह प्रकाश नहीं था. राम नगरी की अपार सांस्कृतिक संभावनाओं को स्थानीय कारीगरों, किसानों और छोटे व्यापारियों की समृद्धि से जोड़ने की कोई पहल नहीं की गई. तब आस्था के सामर्थ्य को आजीविका के नए अवसरों में बदलने की सोच का पूर्णतः अभाव था.

दीप से जागती है श्रमशील परिवार के घर में खुशहाली की उम्मीद

मुख्यमंत्री ने लिखा कि डबल इंजन सरकार ने इस अंधकार को दूर किया. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के यशस्वी मार्गदर्शन में लाखों दीपों से आलोकित होने वाला भव्य दीपोत्सव आज कुम्हारों, श्रमिकों और छोटे व्यापारियों के लिए काम एवं कारोबार के नए अवसर सृजित कर रहा है. जिस दीये से राम नगरी जगमगाती है, उसी से किसी श्रमशील परिवार के घर में खुशहाली की उम्मीद भी जागती है, ऐसा है अपना दीपोत्सव.

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