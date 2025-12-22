बहराइच में कम नहीं हो रहा है भेड़िये का आतंक, दूध पी रहे बच्चे को मां की आंखों के सामने से उठा ले गया

उत्तर प्रदेश के बहराइच में मां की गोद में सो रहे एक मासूम को भेड़िया उठा ले गया. परिजनों ने बच्चा उठाकर भाग रहे जानवर को दौड़ाया, लेकिन कोहरा अधिक होने की वजह से वो उसका पीछा नहीं कर पाए.यह घटना फखरपुर थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव की है.घटना की सूचना पाकर पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और बच्चे की तलाश शुरू की. लेकिन खबर लिखे जाने तक बच्चा बरामद नहीं हुआ था. जिले में भेड़िये द्वारा बच्चे उठा ले जाने की यह पहली घटना नहीं है. प्रशासन बच्चा उठाकर ले जाने के शक में अब तक छह भेड़ियो को मार चुका है.

कहां बच्चे को उठा ले गया भेड़िया

मिली जानकारी के मुताबिक तीन साल का अंशु अपनी मां ननकई के साथ सो रहा था. सोमवार सुबह करीब चार बजे दबे पांव एक भेड़िया आया और अंशु को उठा ले गया. घटना के समय अंशु की मां उसे दूध पिला रही थी.बच्चे को ले जाता देख बच्चे की मां और रोने-चिल्लाने लगी और जानवर के पीछे दौड़ी. उसके रोने-चिल्लाने की आवाज सुनकर दूसरे लोगों ने भी जानवर की पीछा करने की कोशिश की. लेकिन घना कोहरा होने के कारण भेड़िया देखते ही देखते लोगों की आंखों से ओझल हो गया. इस घटना की खबर मिलते ही वन विभाग के कर्मचारी और अधिकारी व पुलिस की टीम मौके पर पहुंची.यह घटना फखरपुर थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव की है. पुलिस और वन विभाग की टीम ने बच्चे की तलाश शुरू की. लेकिन खबर लिखे जाने तक बच्चे का पता नहीं चल पाया था.

ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि रियाज ने बताया कि अंशु के पिता राम मनोहर पंजाब में रहकर मेहनत-मजदूरी करते हैं. उनके भेजे पैसे से ही परिवार का खर्चा चलता है.

बहराइच में भेड़ियों का आतंक

बहराइच में भेड़िए के हमलों और बच्चों को उठाकर ले जाने की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं. भेड़ियों ने लोगों का सुख-चैन छीन लिया है. भेड़ियो की वजह से लोगों की नींद हराम है.भेड़ियों पर काबू पाने की प्रशासन की सारी कोशिशें नाकाम हैं. प्रशासन ने अब तक छह भेड़ियों को मारा है, इसके बाद भी उनकी संख्या कम नहीं है. इलाके में कितने भेड़िये हैं, इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है.

