रिश्तों की हत्या! भांजे के इश्क में पत्नी ने पति को उतारा मौत के घाट, शाहजहांपुर में सनसनीखेज हत्या

Shahjahanpur murder: यूपी के शाहजहांपुर में रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है, जहां भांजे के प्रेम में दीवानी पत्नी ने अपने ही पति की गला काटकर हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है.

भांजे के प्यार में पागल पत्नी ने पति को उतारा मौत के घाट

Shahjahanpur murder: उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में भांजे के प्रेम में दीवानी मामी ने अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया. सुबह 7:30 बजे पति जब सो कर उठा तो पत्नी अपने प्रेमी भांजे के साथ मिलकर घात लगाए बैठी थी, मौका मिलते ही पत्नी और उसके प्रेमी भांजे ने हमला बोल दिया. पत्नी भांजे सहित दो लोगों ने मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया. इस घटना से क्षेत्र में दहशत फैल गई ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है.

दरअसल, यह पूरा मामला शाहजहांपुर के पुवाया  क्षेत्र के गांव भटपुरा चंदू का है. जहां पर रहने वाले बलराम की पत्नी को अपने भांजे से प्यार हो गया. जब बलराम को इसकी भनक लगी तो उसने अपनी पत्नी को समझाना चाहा. कई बार इन दोनों में आपसी विवाद हुआ. पत्नी ने बलराम को रास्ते से हटाने का सोचा. बलराम की पत्नी ने अपने भांजे के साथ मिलकर सुबह 7:30 बजे पति पर हमला बोल दिया. हमले में बलराम का गला काट दिया.

जब इसकी जानकारी ग्रामीणों को हुई तो ग्रामीणों ने पुवायां पुलिस को सूचना दी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को  कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी. वहीं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण दीक्षा भवरे का कहना है, पुलिस की पीआरबी 112  को सूचना दी गई थी की गांव में हत्या हुई है. जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पत्नी शब के पास बैठी हुई मिली और उसका आशिक और दो अन्य साथी फरार हो चुके थे पुलिस ने पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं, पुलिस का कहना है पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है बचे हुए अन्य आरोपी को भी पुलिस जल्द ही गिरफ्तार कर लेगी.

इनपुट: रोहित पांडे, शाहजहांपुर

