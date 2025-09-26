विज्ञापन
कौन है मौलाना तौकीर, जिसके बुलावे पर बरेली में हुआ बवाल, जानें पूरी बात

Barley Protest News: बरेली में आज जुमे की नमाज के बाद विरोध-प्रदर्शन शुरू हो गया. मौलाना तौकीर रजा के बुलावे के बाद लोगों ने आई लव मोहम्मद को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी. इसके बाद लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया.

  • उत्तर प्रदेश के बरेली में जुमे की नमाज के बाद भीड़ ने भड़काऊ नारेबाजी की, जिससे तनाव उत्पन्न हुआ.
  • मौलाना तौकरी रजा ने नमाज के बाद इस्लामिक ग्राउंड में इकट्ठा होकर ताकत दिखाने की अपील की थी.
  • भीड़ की नारेबाजी के कारण पुलिस को लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर-बितर करना पड़ा.
कौन है मौलाना तौकीर?

बरेली, मौलाना तौकरी रजा बरेली का एक धार्मिक नेता है. रजा का ताल्लुक सुन्नी मुसलमानों के बरेली संप्रदाय से है. तौकीर रजा के बुलावे पर ही आज बरेली में जुमे की नमाज के बाद आई लव मोहम्मद पर नारेबाजी की और फिर लोगों ने बवाल काटा. इसके पुलिस को इस मामले में लाठीचार्ज करना पड़ा. तौकीर रजा आला हजरत खानदान से आते हैं. 

तौकीर रजा ने 2001 में बनाई थी राजनीतिक पार्टी

तौकीर के ही खानदान ने इस्लाम धर्म के सुन्नी बरेलवी मसलक की शुरुआत की थी. तौकीर रजा ने 2001 में अपनी एक राजनीतिक पार्टी भी बनाई थी. तौकीर रजा की पार्टी का नाम इत्तेहाद-ए-मिल्लत परिषद है. हालांकि, बाद में 2009 में रजा कांग्रेस के साथ चले गए थे. 

मुजफ्फरनगर दंगे के बाद रजा एसपी से हुए अलग

2012 के विधानसभा चुनाव में तौकीर रजा ने समाजवादी पार्टी का समर्थन किया था. यही नहीं, उनकी पार्टी ने भोजीपुरा से जीत हासिल करने में सफलता भी पाई. लेकिन मुजफ्फरनगर दंगे के बाद रजा एसपी से अलग हो गए. 

'हर जुल्म का हिसाब लिया जाएगा'

2014 में तौकीर रजा ने बीएसपी का समर्थन किया था. तौकीर रजा कई मामलों में विवादित बयान दे चुके हैं. तौकीर रजा ने नागरिकता कानून के खिलाफ दिया था बयान. तौकीर रजा ने तस्लीमा नसरीन के खिलाफ फतवा भी जारी कर चुके हैं. आजम खान से जेल में मुलाकात के बाद तौकीर रजा ने योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ बयान दिया था. उन्होंने कहा कि हर जुल्म का हिसाब लिया जाएगा.

इससे पहले मौलाना तौकीर रजा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाहजहांपुर सहित देश के विभिन्न हिस्सों में पैगंबर के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणियों की घटनाओं का आरोप लगाया था. कानपुर में 'आई लव मोहम्मद' नारे वाले पोस्टरों का जिक्र करते हुए, उन्होंने दावा किया कि पुलिस में मामले दर्ज किए गए थे, लेकिन उनका सीधा संबंध पोस्टरों से नहीं था.

