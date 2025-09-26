कौन है अवंतिका गुप्ता? जिसकी वजह से सीतापुर हेडमास्टर और BSA के बीच हुई मारपीट

सीतापुर में हेडमास्टर और बेसिक शिक्षा अधिकारी का विवाद चर्चाओं में है. जहां सीतापुर के महमूदाबाद क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय नदवा के हेडमास्टर बृजेंद्र वर्मा ने बेसिक शिक्षा अधिकारी अखिलेश सिंह की पिटाई कर दी है. यह पूरा प्रकरण अब सीएम योगी आदित्यनाथ के पास पहुंच गया है. जिसके बाद उन्होंने संज्ञान लेते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) अखिलेश सिंह को सस्पेंड कर दिया है. वहीं मारपीट के मामले में BSA अखिलेश सिंह ने हेडमास्टर के खिलाफ मामला दर्ज कराया है और हेडमास्टर को जेल भेज दिया गया है.

हेडमास्टर बृजेंद्र वर्मा के जेल भेजे जाने के बाद महमूदाबाद के में नदवा स्कूल के बच्चों और ग्रामीणों ने बवाल खड़ा कर दिया है. बच्चों ने स्कूल के आगे धरना दिया और स्कूल को बंद करवा दिया है. बच्चों ने हेडमास्टर को रिहा करने की मांग रखी है. इस पूरे प्रकरण में एक शिक्षिका अवंतिका गुप्ता का नाम सामने आ रहा है. जिसके बाद बताया जा रहा है कि शिक्षिका की वजह से हेडमास्टर और बेसिक शिक्षा अधिकारी के बीच विवाद हुआ है.

कौन है अवंतिका गुप्ता

अवंतिका गुप्ता एक प्राइमरी शिक्षिका है. जो वर्तमान में सीतापुर में महमूदाबाद के नदवा स्कूल में तैनात है. इसी स्कूल में हेडमास्टर बृजेंद्र वर्मा भी तैनात है. बताया जाता है कि शिक्षिका अवंतिका गुप्ता स्कूल नहीं आती थी. जिसकी हाजिरी लगाने को लेकर बीएसए अखिलेश सिंह ने हेडमास्टर से बात की थी. इसका एक फोन कॉल रिकॉड सामने आया है जिसमें हेडमास्टर और बीएसए के बीच बातचीत हुई. जिसमें बीएसए बिना स्कूल गए ही महिला टीचर की हाजिरी लगाने की बात कह रहे हैं. वह हेडमास्टर से कहते हैं- अगर गांव वाले पूछें तो बताना कि टीचर मेडिकल लीव पर हैं. हेड मास्टर इसके जवाब में कहते हैं, कम से कम टीचर एक दिन तो आ जाएं. उनकी गाड़ी रोज प्रधान के घर के सामने से गुजरती है, लोग पूछेंगे तो मैं क्या बताऊंगा?

इस मामले में हेडमास्टर की पत्नी सीमा वर्मा ने भी आरोप लगाया है कि बीएसए द्वारा शिक्षिका अवंतिका गुप्ता की हाजिरी लगाने को लेकर दवाब बना रहे थे और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है.

बताया जा रहा है कि शिक्षिका अवंतिका गुप्ता को प्रताड़ित करने की शिकायत को लेकर ही हेडमास्टर बृजेश वर्मा से स्पष्टीकरण मांगा गया था. जिसका स्पष्टीकरण देने हेडमास्टर बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पहुंचे थे. जहां बहस होने के बाद मार पीट का मामला सामने आया है.

