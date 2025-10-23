विज्ञापन
ताजमहल के अंदर विदेशी मेहमानों के डांस करने से क्यों रोका, क्यों मचा हड़कंप? देखें VIDEO

ताजमहल के परिसर में एक बार फिर नियमों के उल्लंघन का मामला सामने आया है. ताजमहल के रेड प्लेटफॉर्म (लाल पत्थर के मंच) पर एक विदेशी महिला पर्यटक का डांस करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.

  • ताजमहल के रेड प्लेटफॉर्म पर एक विदेशी महिला पर्यटक ने डांस किया, जो नियमों के खिलाफ है और वीडियो वायरल हुआ
  • महिला पर्यटक अपने ट्रैवल एजेंसी के गाइड के साथ आई थी, जिसने डांस करते हुए उसका वीडियो बनाया था
  • सुरक्षाकर्मियों और एएसआई कर्मचारियों को डांस और वीडियो बनाने की जानकारी मिली, उन्होंने तुरंत सख्ती दिखाई
आगरा:

विश्व प्रसिद्ध ताजमहल के परिसर में एक बार फिर नियमों के उल्लंघन का मामला सामने आया है. ताजमहल के रेड प्लेटफॉर्म (लाल पत्थर के मंच) पर एक विदेशी महिला पर्यटक का डांस करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. ताजमहल में डांस, योग या अन्य मनोरंजक गतिविधियां पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं, बावजूद इसके इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

डांस करते देख सुरक्षाकर्मी दौड़े

जानकारी के अनुसार, विदेशी महिला पर्यटक अपने ट्रैवल एजेंसी के गाइड के साथ ताजमहल आई थी. महिला पर्यटक ने प्रतिबंधित रेड प्लेटफॉर्म पर डांस करना शुरू कर दिया और चौंकाने वाली बात यह है कि गाइड खुद ही उसका वीडियो शूट कर रहा था. 

जैसे ही ताजमहल परिसर में मौजूद सुरक्षाकर्मियों और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के कर्मचारियों की नजर डांस करते हुए पर्यटक और वीडियो बनाते गाइड पर पड़ी, मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

एएसआई कर्मचारियों ने दिखाई सख्ती

एएसआई कर्मचारियों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सख्ती दिखाई और डांस कर रही विदेशी पर्यटक को रोका. नियम विरुद्ध गतिविधि को रोकने के बाद अधिकारियों ने गाइड से भी पूछताछ की. गौरतलब है कि ताजमहल को एक शांत और ऐतिहासिक स्मारक के रूप में देखा जाता है, जहां इस तरह की गतिविधियों की अनुमति नहीं है ताकि स्मारक की गरिमा बनी रहे.

जांच में जुटे एएसआई और सीआईएसएफ

इस वायरल वीडियो और नियम उल्लंघन की घटना को गंभीरता से लेते हुए एएसआई कर्मचारी और स्मारक की सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ (CISF) सुरक्षाकर्मी मामले की जांच में जुट गए हैं. यह पता लगाया जा रहा है कि यह घटना किस समय की है और सुरक्षाकर्मियों की तैनाती के बावजूद यह डांस कैसे हुआ. साथ ही, गाइड की भूमिका की भी जांच की जा रही है, जो खुद इस प्रतिबंधित गतिविधि का वीडियो बना रहा था.

Uttar Pradesh Crime News, Agra Viral Video, Taj Mahal
