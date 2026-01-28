वाराणसी में ‘धोखे से’ बीफ खिलाने पर शख्स ने की सहकर्मी की हत्या, गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के वाराणसी से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक शख्स ने अपने ही दोस्त पर 'धोखे से' बीफ खिलाने का आरोप लगाया है. वाराणसी पुलिस ने कथित रूप से 'धोखे से' बीफ खिलाने पर सहकर्मी की हत्या करने के आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दीपुलिस के मुताबिक, आरोप है कि पीड़ित ने धोखे से आरोपी को बीफ खिला दिया था और फिर बार-बार इस बात पर ताना कसता था.

सिंधोरा थाना प्रभारी ज्ञानेंद्र कुमार त्रिपाठी ने बुधवार को बताया कि आरोपी की पहचान वीरेंद्र के रूप में हुई है, जो सोलापुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है. पुलिस के अनुसार,आठ जनवरी को महागांव गांव में 31 वर्षीय आफताब आलम का शव मिला जिसकी पहचान बिहार के छपरा जिले के निवासी के तौर पर हुई. त्रिपाठी ने बताया कि पीड़ित के परिवार द्वारा हत्या का शक जताने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की.उनके मुताबिक आफताब के बैंक खातों की जांच में वीरेंद्र नाम के एक व्यक्ति के खाते में पैसे अंतरित होने का पता चला जिसके बाद आरोपी की तलाश शुरू की गई.

थाना प्रभारी ने बताया कि एक एटीएम से मिली सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में वीरेंद्र, आफताब के साथ दिख रहा था. उन्होंने बताया कि आरोपी को शनिवार रात उसके मामा के घर से गिरफ्तार किया गया.त्रिपाठी ने कहा कि पूछताछ के दौरान वीरेंद्र ने पुलिस को बताया कि उसने आफताब के साथ बेंगलुरु में काम किया था, जहां आफताब ने कथित तौर पर उसे बिना बताए बीफ खिला दिया था. और बाद में दोस्तों के सामने इस बात पर ताना कसा. इसके बाद आरोपी ने इसका बदला लेने के लिए आफताब की हत्या की साजिश रची.उन्होंने बताया कि सात जनवरी को वीरेंद्र ने आफताब को अपने घर बुलाया और फिर एक साथी के साथ उसे महागांव के एक सुनसान स्थान पर ले गया और रस्सी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी.

थानेदार ने बताया कि अगले दिन, वीरेंद्र ने आफताब के मोबाइल फोन से अपने बैंक खाते में पैसे अंतरित किए. त्रिपाठी ने बताया कि वीरेंद्र के खुलासे पर पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की गई रस्सी, पीड़ित का आधार कार्ड, एटीएम कार्ड और मोबाइल फोन बरामद कर लिया है, और अन्य आरोपी का पता लगाने की कोशिश जारी है.

