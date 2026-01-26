मऊ में रेप सर्वाइवर पर घर आकर नेताओं के दबाव डालने पर मचा बवला, समाजवादी पार्टी ने पूछे तीखे सवाल

उत्तर प्रदेश के मऊ जिले से सामने आए यौन शोषण के एक गंभीर मामले ने अब कानून के साथ-साथ सियासत को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद मामला शांत होता दिख रहा था, लेकिन पीड़िता के घर पहुंचे कुछ भाजपा नेताओं के दबाव और उसका वीडियो वायरल होने के बाद राजनीति में भूचाल सा मच गया है. नेताओं के वायरल वीडियो पर अब समाजवादी पार्टी ने भी उठाया है.

मुकदमा वापस करवाने पीड़िता से मिले थे नेता

आपको बता दें कि मऊ जिले के थाना सराय लखंसी क्षेत्र अंतर्गत डूडा विभाग में तैनात इंजीनियर अंकित सिंह पर अपनी पूर्व महिला सहकर्मी के यौन शोषण का आरोप लगा था. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 23 जनवरी को मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया था. माना जा रहा था कि आरोपी की गिरफ्तारी के बाद ये मामला यहीं थम जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. मामले ने उस वक्त तूल पकड़ लिया जब आरोपी के पक्ष में कुछ बीजेपी के नेता पीड़िता के घर पहुंचे और उसपर मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाने लगे. पीड़िता ने इन नेताओं का वीडियो बना लिया. और बाद में उसे सोशल मीडिया पर डालकर वायरल कर दिया.

समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार पर साधा निशाना

वीडियो वायरल होने के बाद समाजवादी पार्टी ने इसे मुद्दा बना लिया है. समाजवादी पार्टी ने राज्य सरकार से सवाल पूछते हुए अपने 'एक्स' हैंडल से एक पोस्ट भी किया है. सपा की ओर से किए गए इस पोस्ट में लिखा कि मुख्यमंत्री महोदय, अगर कोडीन या अन्य कोई नशा उतर गया हो तो कृपया इस घटना पर शर्म कर लीजिए.क्या अब आपके भाजपा नेताओं को अपने रेप सेटलमेंट की ड्यूटी दे दी गई है? कोई शर्म है या सब बेच खाए हैं भाजपाई? रेपिस्टों के राज में यूपी को रेप स्टेट, सेटलमेंट स्टेट बना दिया है भाजपा सरकार ने?

इस ट्वीट के वायरल होते ही मऊ जिले की राजनीति एक बार फिर गरमा गई है. विपक्षी दलों के साथ-साथ आम लोग भी खुलकर पीड़िता के समर्थन में सामने आ रहे हैं और निष्पक्ष जांच व न्याय की मांग कर रहे हैं.फिलहाल, यह मामला कानून, सत्ता और नैतिकता के बीच एक बड़े सवाल के रूप में खड़ा हो गया है.

यह भी पढ़ें: प्रेमी से छुटकारा दिलाने के बहाने युवती से गैंगरेप, 70 साल का तांत्रिक और मौसा गिरफ्तार

यह भी पढ़ें: सर्द रात और कन्नौज की जेल से कंबलों की रस्सी बना फरार हो गए दो कैदी, पुलिस प्रशासन तलाश में जुटा