वाराणसी में सड़कों पर चल रही नाव, घरों में भरा पानी, स्कूल नहीं जा पा रहे बच्चे, Video में देखिए हालात

उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के बाद कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं. वाराणसी गंगा नदी में उफान आने की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित है. यहां कई इलाकों में जलभराव होने की वजह से सड़कों पर नाव चल रही है. जलभराव के बाद रेस्क्यू भी शुरू हो गया है. वाराणसी में बीती रात से ही हो रही बारिश की वजह से गंगा नदी के सभी घाट डूबे हुए हैं, ऐसे में लोगों को घाट के किनारों पर जाने से भी मना किया गया है. प्रशासन की टीमों को वाराणसी के सभी गंगा घाटों पर तैनात किया गया है. ताकि किसी भी तरह की आपात स्थिति में तुरंत एक्शन लिया जा सकेगा.

वाराणसी में बढ़ रहा गंगा का जलस्तर

वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है. जिसके चलते कई गांवों में भी पानी भर गया है. वहीं बढ़ते जलस्तर को लेकर घाटों और निचले इलाकों में बसी बस्तियों में पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया है. जलस्तर 70.67 मीटर पर आ गया था. ऐसे में अगर और बारिश होती है तो जलस्तर और तेजी से बढ़ सकता है. फिलहाल लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई और घाटों के पास नहीं जाने के लिए कहा गया है. गंगा चेतावनी बिंदु से ऊपर बह रही हैं.

वाराणसी में सड़कों पर चल रही नाव

वाराणसी में लगातार हुई बारिश के बाद सड़कों पर नाव चल रही है. सड़कों पर कमर तक पानी भरा हुआ है, ऐसे में लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है. वाराणसी में आज भी सुबह से बादल छाए हुए हैं, ऐसे में यहां अगले कुछ घंटों में बारिश हो सकती है. बता दें कि यूपी के 23 से ज्यादा जिलों में भारी बारिश की वजह से लगातार बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं. मौसम विभाग ने शुक्रवार को भी तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है.

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