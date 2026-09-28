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पोंटिंग नंबर 1, विराट कोहली नंबर 3, इंटरनेशनल क्रिकेट में नंबर-3 पर सबसे ज्यादा 50+ स्कोर बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाज

वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में विराट कोहली का प्रदर्शन लाजवाब रहा. कोहली ने 88 गेंदों का सामना करते हुए 139 रनों की नाबाद पारी खेली। अपनी इस तूफानी शतकीय पारी के दौरान कोहली ने खास मुकाम हासिल कर लिया है.

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पोंटिंग नंबर 1, विराट कोहली नंबर 3, इंटरनेशनल क्रिकेट में नंबर-3 पर सबसे ज्यादा 50+ स्कोर बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाज
विराट कोहली का एक और महारिकॉर्ड

तिरुवनंतपुरम वनडे में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हरा दिया. भारत की जीत में विराट कोहली ने अपने वनडे करियर का 55वां शतक लगाया, शतकीय पारी के दौरान कोहली ने वनडे में 15000 रन भी पूरे कर लिए हैं. कोहली ने मैच में 88 गेंद पर 139 रन की नाबाद पारी खेली, अपनी पारी के दौरान कोहली ने 10 चौके और 9 छक्के लगाने में सफलता हासिल की. यूं तो  कोहली ने अपनी शतकीय पारी के दौरान कई रिकॉर्ड तोड़े लेकिन उनके नाम एक और ऐसा रिकॉर्ड दर्ज हो गया है जो दुनिया को चौंका रहा है. दरअसल, विराट कोहली  इंटरनेशनल क्रिकेट में नंबर-3 पर बैटिंग करते हुए सबसे ज्यादा 50+ स्कोर बनाने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं. 

विराट कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट में नंबर 3 पर अबतक कुल 150 बार  50+ स्कोर बनाने में सफल रहे हैं. इस मामले में पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज रिकी पोंटिंग हैं. पोंटिंग ने नंबर 3 पर इंटरनेशनल क्रिकेट में 179,  50+ स्कोर करने में सफल रहे थे. नंबर 2 पर कुमार संगकारा हैं. श्रीलंका का संगकारा ने इंटरनेशनल क्रिकेट में नंबर 3 पर बैटिंग करते हुए 175, 50 + स्कोर करने में सफल रहे हैं. 

बल्लेबाजइंटरनेशनल क्रिकेट में 50+ स्कोर
रिकी पोंटिंग179
कुमार संगकारा175
विराट कोहली150
केन विलियमसन134
राहुल द्रविड़ 112
जैक कैलिस96
बाबर आजम72
जो रूट 72
रिची रिचर्डसन69
हाशिम अमला62

बता दें कि पहले वनडे में अपनी शतकीय पारी के दौरान कोहली ने भारत में खेलते हुए वनडे क्रिकेट में 7 हजार रन पूरे कर लिए हैं.  इसके साथ ही वह किसी एक देश की धरती सर्वाधिक वनडे रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं.  कोहली ने अपनी इस पारी में 10 चौके और 9 छक्के लगाए.। विराट ने अपने वनडे करियर की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी बनाया.

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