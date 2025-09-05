विज्ञापन
शिक्षक दिवस पर योगी आदित्यनाथ की बड़ी घोषणा: शिक्षकों को मिलेगा कैशलैस इलाज

योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर भी पोस्ट करते हुए शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने लिखा, ‘‘पूर्व राष्ट्रपति, महान शिक्षाविद, भारत रत्न डाक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि एवं प्रदेश वासियों को शिक्षक दिवस पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं.’’

शिक्षक दिवस पर योगी आदित्यनाथ की बड़ी घोषणा: शिक्षकों को मिलेगा कैशलैस इलाज
(फाइल फोटो)
  • CM योगी आदित्यनाथ ने शिक्षक दिवस पर सभी शिक्षकों को बधाई देते हुए कैशलैस इलाज की सुविधा की घोषणा की है
  • प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और वित्त पोषित विद्यालयों के शिक्षकों को कैशलैस उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी
  • शिक्षा मित्र, अनुदेशक और रसोइया भी इस कैशलैस इलाज योजना में शामिल किए
लखनऊ:

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षक दिवस के अवसर पर सभी शिक्षकों को इसकी बधाई दी. इसके साथ ही अपने संबोधन में उन्होंने शिक्षकों के लिए कैशलैस इलाज की सुविधा की भी घोषणा की. सीएम योगी ने कहा कि प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और वित्त पोषित विद्यालयों के शिक्षकों को कैशलैस उपचार की सुविधा मिलेगी. 

उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षा मित्र, अनुदेशक और रसोइया को भी इसमें जोड़ा जाएगा. सीएम योगी के इस फैसले से प्रदेश के 9 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा. 

बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर भी पोस्ट करते हुए शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने लिखा, ‘‘पूर्व राष्ट्रपति, महान शिक्षाविद, भारत रत्न डाक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि एवं प्रदेश वासियों को शिक्षक दिवस पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं.''

उन्होंने लिखा, “भारतीय संस्कृति एवं वेदांत दर्शन को वैश्विक पटल पर प्रतिष्ठित कर आधुनिक भारत- शिक्षित भारत के निर्माण में उनका अतुलनीय योगदान हम सभी के लिए अनुकरणीय है.” एक अन्य पोस्ट में मुख्यमंत्री ने ओणम की भी लोगों को बधाई दी और इसे समृद्धि, सौहार्द और सांस्कृतिक उल्लास के प्रतीक का उत्सव बताया.

मुख्यमंत्री ने कहा, “समृद्धि, सौहार्द और सांस्कृतिक उल्लास के प्रतीक पावन पर्व ओणम की सभी अन्नदाता किसान साथियों एवं प्रदेश वासियों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं. यह पावन पर्व सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली का नया सवेरा लेकर आए, यही प्रार्थना है.”

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और बृजेश पाठक ने भी शिक्षक दिवस और ओणम पर सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बधाइयां दीं.
 

