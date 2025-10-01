विज्ञापन
छाती पर 'आई लव यू मोहम्मद' लिख तिरंगा लहराने वाला दिलशाद शामली से गिरफ्तार, NDTV की खबर का असर

छाती पर "आई लव यू मोहम्मद" लिखकर और हाथ में तिरंगा लेकर शहर में घूमने वाले दिलशाद को शामली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. एनडीटीवी की खबर के बाद पुलिस हरकत में आई.

शामली:

अपनी छाती पर "आई लव यू मोहम्मद" लिखकर और हाथ में तिरंगा लेकर शहर में घूमने वाले दिलशाद नामक युवक को शामली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. एनडीटीवी की खबर के बाद हरकत में आई पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे अरेस्ट कर लिया है. यह मामला शामली के सदर कोतवाली क्षेत्र का है. दिलशाद कुडाना गांव का रहने वाला बताया जा रहा है. वो अपनी छाती पर बड़े अक्षरों में "आई लव मोहम्मद" लिखवाकर सड़कों पर उतर आया.

दिलशाद का वीडियो हुआ था वायरल
दिलशाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. इसमें वह हाथ में तिरंगा लेकर शहर और गांव के बीच घूमता दिखाई दे रहा था. साथ ही उसने रील बनाकर उस पर गाना लगाकर, इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी किया था. अपनी छाती पर लिखवाए संदेश को लोगों को दिखाता रहा. बताया जा रहा है कि युवक ने यह प्रदर्शन बरेली में हुई हिंसा की घटनाओं के बाद किया है. वहां "आई लव मोहम्मद" लिखे जाने को लेकर विवाद हुआ और हालात तनावपूर्ण हो गए थे. ऐसे में अब शामली में इस तरह का यह प्रदर्शन चर्चा में आ गया है.

