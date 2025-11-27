विज्ञापन
विशेष लिंक

संभल में जोरदार भिड़ंत से चकनाचूर हो गई कार और पिकअप, 5 लोगों की दर्दनाक मौत

Sambhal Accident: संभल में हुए इस भीषण हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया और मृतकों के परिवारों के प्रति संवेना जताई. सीएम योगी ने मामले का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंच कर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए.

Read Time: 2 mins
Share
संभल में जोरदार भिड़ंत से चकनाचूर हो गई कार और पिकअप, 5 लोगों की दर्दनाक मौत
संभल में सड़क हादसा.
  • यूपी के संभल जिले में गंगा एक्सप्रेसवे पर कार और बोलेरो पिकअप की भीषण टक्कर में कई लोगों की मौत हो गई.
  • हादसे में कार और पिकअप पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए, कार की हालत इतनी खराब थी कि पहचानना मुश्किल हो गया.
  • कार में सात से आठ लोग सवार थे, जिनमें से पांच की मौके पर ही मृत्यु हो गई और कई गंभीर रूप से घायल हुए.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
संभल:

उत्तर प्रदेश के संभल में हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. गंगा एक्सप्रेसवे पर कार और बोलेरो पिकअप की आमने-सामने से जोरदार भिडंत हो गई थी. इस हादसे में मौतों के साथ ही कई लोग बुरी तरह से घायल भी हुए हैं. टक्कर कितनी भीषण रही होगी इस बात का अंदाजा कार की हालत देखकर लगाया जा सकता है कि कार और पिकअप दोनों तरह से चकनाचूर हो चुकी है.कार तो पूरी तरह से पिचक चुकी है. उसको तो पहचानना तक मुश्किल हो गया है. 

ये भी पढे़ं- सहारनपुर: 'टिन का डिब्बा' कहने की खौफनाक सजा, युवक को कार के बोनट पर 500 मीटर तक घसीटा

हादसे की खबर आसपास फैलते ही बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ वहां जमा हो गई. उन्होंने पुलिस को तुरंत हादसे की सूचना दी. हादसे से की जानकारी मिलते ही संभल के ASP कुलदीप सिंह पुलिस फोर्स के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे और सभी घायलों को निजी वाहन और एंबुलेंस से जिला अस्पताल में इलाज के लिए भिजवाया. वहीं मृतकों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया.

Latest and Breaking News on NDTV

बताया जा रहा है कि कार में 7 से 8 लोग सवार थे, जिसमें  5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. दिल दहलादेने वाला ये हादसा हयात नगर थाना क्षेत्र के गंगा एक्सप्रेस रसूलपुर में हुआ.

Latest and Breaking News on NDTV

सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए निर्देश

संभल में हुए इस भीषण हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया और मृतकों के परिवारों के प्रति संवेना जताई. सीएम योगी ने मामले का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंच कर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए. उन्होंने घायलों के समुचित उपचार के निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
UP News, UP Accident, Sambhal Accident, CM Yogi Adityanath, Sambhal Road Accident
Get App for Better Experience
Install Now