संभल में जोरदार भिड़ंत से चकनाचूर हो गई कार और पिकअप, 5 लोगों की दर्दनाक मौत

उत्तर प्रदेश के संभल में हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. गंगा एक्सप्रेसवे पर कार और बोलेरो पिकअप की आमने-सामने से जोरदार भिडंत हो गई थी. इस हादसे में मौतों के साथ ही कई लोग बुरी तरह से घायल भी हुए हैं. टक्कर कितनी भीषण रही होगी इस बात का अंदाजा कार की हालत देखकर लगाया जा सकता है कि कार और पिकअप दोनों तरह से चकनाचूर हो चुकी है.कार तो पूरी तरह से पिचक चुकी है. उसको तो पहचानना तक मुश्किल हो गया है.

हादसे की खबर आसपास फैलते ही बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ वहां जमा हो गई. उन्होंने पुलिस को तुरंत हादसे की सूचना दी. हादसे से की जानकारी मिलते ही संभल के ASP कुलदीप सिंह पुलिस फोर्स के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे और सभी घायलों को निजी वाहन और एंबुलेंस से जिला अस्पताल में इलाज के लिए भिजवाया. वहीं मृतकों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया.

बताया जा रहा है कि कार में 7 से 8 लोग सवार थे, जिसमें 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. दिल दहलादेने वाला ये हादसा हयात नगर थाना क्षेत्र के गंगा एक्सप्रेस रसूलपुर में हुआ.

सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए निर्देश

संभल में हुए इस भीषण हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया और मृतकों के परिवारों के प्रति संवेना जताई. सीएम योगी ने मामले का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंच कर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए. उन्होंने घायलों के समुचित उपचार के निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं.