विज्ञापन
विशेष लिंक

चाची का आया भतीजे पर दिल, जिद पर ऐसी अड़ी कि मांग में भरवा लिया सिंदूर

चंचल ने जो भी किया उसके बाद उसका पति पूरी तरह से टूट चुका है. उसका कहना है कि "अब जो हुआ, सो हुआ बस मेरी फरियाद है कि मुझे किसी केस में न घसीटा जाए, मैं अब सिर्फ जीना चाहता हूं." आगे क्या हुआ पढ़ें तमकीन फ़ैयाज़ की रिपोर्ट...

Read Time: 4 mins
Share
चाची का आया भतीजे पर दिल, जिद पर ऐसी अड़ी कि मांग में भरवा लिया सिंदूर
रामपुर में चाची ने की भतीजे से शादी.
  • UP के रामपुर में चाची-भतीजे के बीच प्रेम संबंध चल रहा था, पति को इसकी खबर तक नहीं लगी
  • चाची ने बिना पति से तलाक लिए भतीजे ब्रह्म स्वरूप से थाने में मांग में सिंदूर लगवा कर शादी कर ली.
  • चाचा नूरपाल को चाची और भतीजे के रिश्ते की भनक तक नहीं लगी, जब पता चला तो वह मानसिक रूप से टूट गया.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
रामपुर:

चंचल का पति ये समझ ही नहीं पाया कि उसकी पीठ पीछे घर में चल क्या रहा है. तीन साल तक सबकुछ घर की चारदीवारी के भीतर चलता रहा. पड़ोसियों ने देखा, मगर चुप रहे. जब बात खुली, तो पत्नी चंचल ने बिना हिचक कहा-“अब मैं तुम्हारे साथ नहीं, भतीजे ब्रह्म स्वरूप के साथ रहूंगी." ये बात सुनते ही पति नूरपाल का तो जैसे संसार ही उजड़ गया. उसने भरे हुए गले से सिर्फ इतना ही कहा-उसने वो किया जिससे मेरा घर मिट गया मेरा सगा भतीजा, मेरे भाई का बेटा... अब सबके सामने है, मगर मेरे लिए सिर्फ शर्मिंदगी है"

ये भी पढ़ें- ड्यूटी पर लेट क्यों आए... ये पूछना पड़ा महंगा, टोल कर्मचारियों ने पीट-पीटकर ले ली मैनेजर की जान

चाची-भतीजे का लव-अफेयर सुन चाचा को लगा झटका

रिश्तों को क्या होता जा रहा है. बदलते वक्त में ये इतने कॉम्पलिकेटेड क्यों होते जा रहे हैं. चाची-भतीजे का रिश्ता मां-बेटे के समान होता है. लेकिन अब इसकी परिभाषा मानो बदलती जा रही है. उत्तर प्रदेश के रामपुर में कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है. रामपुर के छोटे से गांव थाना पटवाई क्षेत्र में चाची-भतीजे के पवित्र रिश्ते में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसने रिश्तों को शर्मसार कर दिया. दोनों के बीच लव-अफेयर चल रहा था और चाचा को इसकी भनक तक नहीं थी.

Latest and Breaking News on NDTV

भतीजा चोरी-चोरी चाची से मिलने आता था

भतीजा चोरी-चोरी घर की चारदीवारी कूद चाची चंचल से मिलने जाता रहा और सालों तक चाचा नूरपाल को खबर तक नहीं लगी. लेकिन गांव में इस बात की चर्चा जोरों पर थी. बात जब चाचा के कानों तक पहुंची तो उसने अपनी पत्नी से सवाल किया. बस फिर क्या था पत्नी ने भी अपने दिल की बात कह डाली. उसने साफ-साफ कह दिया अब वह उसके साथ नहीं रहेगी बल्कि भतीजे के साथ रहेगी. ये बात सुनते ही पति के पैरों तले जमीन निकल गई. परिवार में इस बात से कोहराम मच गया. लेकिन चाची तो पहले ही ठान चुकी थी कि वह भतीजे के हाथों अपनी मांग में सिंदूर भरवाकर रहेगी.

Latest and Breaking News on NDTV

चाची ने थाने में भतीजे से लगवाया सिंदूर

फिर क्या था चाची थाना पटवाई पहुंची और भतीजे और उसके परिवार के खिलाफ रेप का ममाला दर्ज करवा दिया. उसने ब्लैकमेल करते हुए कहा कि अगर भतीजे ने उससे शादी नहीं की तो वह परिवार के सभी लोगों को जेल भिजवा देगी. पुलिस ने भतीजे को भी थाने में बुला लिया. चाची ने मौके का फायदा उठाकर भतीजे के हाथों अपनी मांग में सिंदूर भरवा लिया. इस तरह चाचा से बिना तलाक लिए ही चाची ने अपने भतीजे से शादी रचा ली.

कानून के मुताबिक, पहले पति से तलाक लिए बिना महिला दूसरी शादी कैसे कर सकतीहै. जबकि ये पूरा वाक्या उत्तर प्रदेश पुलिस की मौजूदगी में थाने में ही हुआ. उसने पति से तलाक लिए बिना ही भतीजे से मांग में सिंदूर लगवाया और उससे वरमाला भी पहन ली.

Latest and Breaking News on NDTV

मैं अब सिर्फ जीना चाहता हूं

चंचल ने जो भी किया उसके बाद उसका पति पूरी तरह से टूट चुका है. उसका कहना है कि "अब जो हुआ, सो हुआ बस मेरी फरियाद है कि मुझे किसी केस में न घसीटा जाए, मैं अब सिर्फ जीना चाहता हूं."

पीड़ित चाचा नूर पाल ने बताया कि पत्नी चंचल का भतीजे ब्रह्म स्वरूप के साथ 3 साल से अफेयर चल रहा था. वह और उसका भतीजा दोनों ही पेशे से ड्राइवर हैं. उसे दोनों के बारे में कुछ भी पता नहीं था. अब मामला खुला तो पत्नी ने कह दिया कि वह ब्रह्म स्वरूप के साथ रहेगी. इस पर काफी विवाद हुआ और बात थाने तक गई. पत्नी ने 6 लोगों के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज करवा कर कहा कि या तो उसे घर में रखा जाए वरना वे लोग जेल चले जाएं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
UP News, Rampur Love Affair, Rampur News, Aunt Nephew Love Affair, Aunt Marriage To Nephew
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com