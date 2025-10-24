विज्ञापन
विशेष लिंक

यूपी: महिला पर बुरी नज़र रखने वाले पड़ोसी ने 6 साल के बच्चे का अपहरण कर की हत्या 

पुलिस ने जब आरोपी शिवम की तलाश शुरू की तो मामले की परतें खुलती चली गईं. जांच के दौरान पुलिस को पांडु नदी से बच्चे का शव बरामद हुआ. फॉरेंसिक टीम और वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए.

Read Time: 3 mins
Share
यूपी: महिला पर बुरी नज़र रखने वाले पड़ोसी ने 6 साल के बच्चे का अपहरण कर की हत्या 
कानपुर:

उत्तर प्रदेश के कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र में एक 6 वर्षीय मासूम बच्चे की अपहरण के बाद गला घोंटकर बेरहमी से हत्या कर दी गई. हत्या का आरोप पड़ोसी युवक पर लगा है, जो बच्चे की मां पर बुरी नजर रखता था. घटना के बाद से मुख्य आरोपी फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है. घटना कानपुर के बर्रा के हरदेव नगर स्नेह चौराहा इलाके की बताई जा रही है. पुलिस की जांच में पता चला है कि शुक्रवार शाम को 6 वर्षीय आयूष सोनकर अपने घर के बाहर खेल रहा था. इसी दौरान वह अचानक लापता हो गया. जब काफी देर तक वह घर नहीं लौटा तो चिंतित परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला. देर रात थक-हारकर उन्होंने पुलिस को घटना की सूचना दी. 

बच्चे के अपहरण की सूचना पर पुलिस ने तत्काल बच्चे की मां ममता सोनकर की शिकायत पर शिवम सक्सेना नाम के आरोपी पर अपहरण का मुकदमा दर्ज किया और जांच शुरू कर दी. आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर एक चौंकाने वाला सच सामने आया. फुटेज में पड़ोसी शिवम सक्सेना बच्चे को अपने साथ ले जाता हुआ दिखाई दिया. लेकिन जब शिवम वापस लौटा तो बच्चा उसके साथ नहीं था. इसी फुटेज के आधार पर पुलिस का शक गहरा गया.

पुलिस ने जब आरोपी शिवम की तलाश शुरू की तो मामले की परतें खुलती चली गईं. जांच के दौरान पुलिस को पांडु नदी से बच्चे का शव बरामद हुआ. फॉरेंसिक टीम और वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए. बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि बच्चे की हत्या गला घोंटकर की गई है.

डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी के अनुसार मृतक आयूष का परिवार और आरोपी शिवम सक्सेना का परिवार एक ही मकान में किराए पर रहते थे. दोनों परिवारों के बीच अक्सर किसी न किसी बात को लेकर विवाद होता रहता था. जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी शिवम मृतक बच्चे की मां पर बुरी नजर रखता था, जिसे इस जघन्य हत्याकांड के पीछे का एक मुख्य कारण माना जा रहा है. फिलहाल मुख्य आरोपी शिवम सक्सेना फरार है और पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में जुटी हैं. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों की पुष्टि हो सकेगी. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Six Year Old Boy Killed In Kanpur, UP Police, Crime In UP
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com