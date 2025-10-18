उत्तर प्रदेश के शामली ज़िले में पुलिस और कुख्यात बदमाश नफीस उर्फ मुदा के बीच मुठभेड़ हुई. पुलिस ने इस दौरान एक लाख रुपये के इनामी बदमाश नफीस को मुठभेड़ के दौरान ढेर कर दिया. यह मुठभेड़ थाना कांधला क्षेत्र के गांव भभीसा के जंगलों में देर रात हुई, जिसमें पुलिस और बदमाशों के बीच गोलियां चलीं. जवाबी कार्रवाई में नफीस गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

नफीस उर्फ मुदा कांधला कस्बे के मोहल्ला खेल का रहने वाला था. पुलिस के अनुसार, उसके खिलाफ जनपद शामली में करीब 3 दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज थे. इनमें हत्या, लूट, डकैती, नकली करेंसी और रंगदारी जैसे गंभीर अपराध शामिल थे. नफीस नकली करेंसी के मामलों में कई बार सुर्खियों में रह चुका था. उसकी गिरफ्तारी पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया था.

पुलिस ने मुठभेड़ स्थल से एक तमंचा और एक बाइक बरामद की है. बताया जा रहा है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि नफीस अपने साथियों के साथ किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है. इस पर पुलिस ने इलाके में घेराबंदी की, जिसके बाद जंगल में मुठभेड़ हुई. नफीस के साथ मौजूद अन्य बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश में पुलिस की कई टीमें जुटी हैं.

इस मुठभेड़ के बाद पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली है. एसपी शामली ने बताया कि नफीस लंबे समय से पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था. उसके मारे जाने से अपराध पर अंकुश लगेगा और इलाके में शांति बहाल करने में मदद मिलेगी. पुलिस अब फरार साथियों की तलाश में अभियान चला रही है.

(एनपी सिंह की रिपोर्ट)