विज्ञापन
विशेष लिंक

इतनी गोलियां मारेंगे कि... यूपी के बीजेपी विधायक को धमकी, सीएम के लिए भी अपशब्द; जानें क्या है मामला

देवरिया सदर से विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने कुछ दिन पहले देवरिया-गोरखपुर मार्ग पर ओवरब्रिज के ठीक बराबर में बनी मजार को लेकर सवाल उठाए थे. दावा है कि ये मजार अवैध तरीके से बनाई गई है.

Read Time: 2 mins
Share
इतनी गोलियां मारेंगे कि... यूपी के बीजेपी विधायक को धमकी, सीएम के लिए भी अपशब्द; जानें क्या है मामला
  • यूपी में देवरिया सदर से बीजेपी विधायक शलभ मणि त्रिपाठी को जान से मारने की धमकी दी गई है.
  • त्रिपाठी ने कुछ दिन पहले देवरिया-गोरखपुर मार्ग पर ओवरब्रिज के बराबर में बनी मजार को लेकर सवाल उठाए थे.
  • धमकी देने वाले ने सीएम योगी आदित्यनाथ के बारे में भी आपत्तिजनक बातें लिखी हैं. पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
लखनऊ:

उत्तर प्रदेश में देवरिया सदर से बीजेपी विधायक शलभ मणि त्रिपाठी को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी मिली है. धमकी देने वाले ने कहा है कि इतनी गोलियां मारेंगे कि चिथड़े उड़ जाएंगे. धमकी देने वाले ने सीएम योगी आदित्यनाथ के बारे में भी आपत्तिजनक बातें लिखी हैं. इस मामले में पुलिस ने संज्ञान लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है. 

दरअसल, विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने कुछ दिन पहले देवरिया शहर से गोरखपुर जाने वाले मार्ग पर बने ओवरब्रिज के ठीक बराबर में बनी मजार को लेकर सवाल उठाए थे. दावा है कि ये मजार अवैध तरीके से बनाई गई है. इसी मुद्दे को लेकर उन्हें धमकी दी गई है.

त्रिपाठी ने 25 जून को मुख्यमंत्री को दिए एक ज्ञापन में आरोप लगाया था कि मजार का अवैध रूप से बंजर भूमि, एक नाले और राष्ट्रीय राजमार्ग के एक हिस्से पर विस्तार किया गया है. त्रिपाठी ने सवाल उठाया कि स्वीकृत नक्शे के बिना रेलवे ओवरब्रिज के बराबर में निर्माण की अनुमति कैसे दी गयी?

उनकी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए प्रमुख सचिव (गृह) संजय प्रसाद ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को भूमि अभिलेखों का सत्यापन करने, अवैध पाए जाने पर अतिक्रमण हटाने और एक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था. 

विधायक का कहना है कि रेलवे ओवरब्रिज के ठीक नीचे मजार का निर्माण कैसे हुआ, ये बड़ा सवाल है. उन्होंने दावा किया कि 28 साल पहले आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक रामनगीना यादव ने इस मजार की वैधता पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद उनकी हत्या कर दी गई थी. 

इससे नाराज लोगों ने अब सोशल मीडिया के जरिए उन्हें जान से मारने की धमकी दी है. यह धमकी एक वेबसाइट पर दी गई है. देवरिया सदर कोतवाली के एसएचओ दुर्गेश कुमार सिंह ने कहा कि मामला हमारी जानकारी में आया है और जांच की जा रही है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Shalabhmani Tripathi, Yogi Adityananth, Deoria Gorakhpur
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com