UP IPS Transfer List: UP में 24 IPS अधिकारियों का तबादला, कई जिलों के कप्तान भी बदले, देखें पूरी LIST

UP IPS Transfer List: उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल बदल हुआ है. बुधवार देर रात यूपी में 24 IPS अधिकारियों का तबादला हुआ है. इसमें कई जिलों के कप्तान के साथ-साथ अयोध्या के आईजी भी शामिल हैं. अयोध्या IG प्रवीण कमार को लखनऊ जोन भेजा गया है. संभल की एएसपी अनुकृति शर्मा को गौतमबुद्ध नगर भेजा गया है. पुलिस महानिदेशक एवं अपर पुलिस महानिदेशक लखनऊ सुजीत पांडेय को पुलिस महानिदेशक,अग्निशमन एवं आपात सेवाएं मुख्यालय लखनऊ बनाया गया है.