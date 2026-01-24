गार्ड को कुर्सी से बांध, लाखों की मशीन गाड़ी में लाद ले उड़े चोर, CCTV में कैद वारदात से मचा हड़कंप

उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में अस्पताल के सुरक्षा गार्ड को कुर्सी से बांधकर लाखों रुपये की मशीनों की चोरी की गई. घटना दक्षिण टोला थाना क्षेत्र अंतर्गत मिर्जाहादीपुरा स्थित आजमी अस्पताल की है. पूरी घटना अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई है. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो सामने आते ही इलाके में हड़कंप मच गया है. मिली जानकारी के अनुसार आजमी अस्पताल में 23 जनवरी की देर आधी चोरी की गई. चोरों ने पहले अस्पताल में तैनात गार्ड को बंधक बनाया और उसे कुर्सी से बांध दिया. इसके बाद चोर बड़े आराम से डायलिसिस मशीन को उठाकर लारी में लाद कर फरार हो गए. चोरी के दौरान चोर एकदम बेखौफ नजर आए.

लाखों रुपये है मशीनों की कीमत

इस घटना से अस्पताल प्रबंधन और स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है. लोगों का कहना है कि इस तरह की दुस्साहस भरी वारदात से अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. इस मामले को लेकर जब दक्षिण टोला थानाध्यक्ष बसंत लाल से फोन पर बात की गई तो उन्होंने चोरी की पुष्टी करते हुए कहा कि चोरी गई डायलिसिस मशीन पुरानी थी, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 15 से 17 लाख रुपये के बीच बताई जा रही है.

उन्होंने कहा कि फिलहाल इस मामले में कोई लिखित तहरीर नहीं मिली है. अस्पताल मालिक को थाने बुलाया गया है और तहरीर मिलने के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी. पुलिस का इसमें आगे कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है और जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा.

मऊ से राहुल की रिपोर्ट