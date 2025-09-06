यूपी: शाहजहांपुर में बाढ़ ने बढ़ाई टेंशन, हजारों लोग घरों में फंसे  

यूपी के शाहजहांपुर में गर्रा नदी का जलस्तर बढ़ने से शहर के बरेली मोड़ और आसपास के इलाकों में पानी भर गया है. स्थिति ऐसी है कि लोग कई इलाकों से अपना घर छोड़ निकलने लगे हैं. आवास विकास परिषद कॉलोनी, काशीराम कॉलोनी, शांतिकुंज डायमंड कॉलोनी ,नवादा अहमदाबाद ककरा कला, उमरगंज रायखेड़ा, आनंद विहार कॉलोनी सहित स्थान के लोग घर खाली कर सुरक्षित स्थानों की ओर जाने लगे हैं. उमरगंज मार्ग पर बाढ़ का पानी भरने से छोटे वाहनों का संचालन ठप हो गया है.

नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण हनुमत धाम, लोदीपुर क्षेत्र में बस्तियों में पानी घुस गया है. यहां प्रशासन लोगों सुरक्षित स्थानों को पहुंच चुका है. पहाड़ों पर भारी बारिश और दियुनि बांध से लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने पर शाहजहांपुर में बाढ़ आ गई है. शाहजहांपुर शहर की गर्रा और खन्नौत नदी उफान पर है. जिसकी वजह से नदी के आसपास की कॉलोनी में बाढ़ का पानी भर गया है. मकान में पानी भरने से यहां हजारों लोग अपने घरों में फंसे हुए हैं. हालांकि जिला प्रशासन की बद इन्तेज़ामी से लोग नाराज हैं. वहीं जिला प्रशासन का कहना है कि बाढ़ की स्थिति अभी और खराब होगी. फिलहाल बाढ़ से हजारों लोग प्रभावित हो रहे हैं.

दरअसल शाहजहांपुर में पांच प्रमुख नदियां गंगा, राम गंगा, खन्नौत, बहगुलऔर गर्रा नदिया उफान पर है. शहर के दोनों तरफ गर्रा और खन्नौत नदी गुजरती है. दियुनि बांध से भारी मात्रा में पानी छोड़ने जाने के बाद से दोनों नदियां खतरे के निशान को क्रॉस कर गई है. जिसके चलते नदी के आसपास बनी कॉलोनी में पानी तेजी से घुस रहा है. बाढ़ की पानी की स्पीड इतनी तेज है कि कुछ घंटे में ही कॉलोनी में चार से पांच फीट पानी घुस गया है. जिसके वजह से हजारों लोग अपने घरों में फंसे हुए हैं.



ज़िला प्रशासन ने अनाउंसमेंट करके लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की थी. लेकिन पानी की स्पीड इतनी तेज थी के लोगों को निकालने का मौका नहीं मिला. जिन गलियों में लोग पैदल निकलते थे आज वहां नाव चल रही है. फिलहाल लोग सरकारी मदद का इंतजार कर रहे हैं. वहीं जिला प्रशासन का कहना है कि बाढ़ की स्थिति अभी और खराब हो सकती है. जिला प्रशासन लगातार लोगों से सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील कर रहा है.