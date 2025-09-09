UP: भीड़ लगाकर देख रहे थे बाढ़ का बहाव, रेलिंग गिरी तो हो गया कांड 

उत्तर प्रदेश के आगरा में सोमवार शाम को एक हादसा हो गया जिसमें कई लोग घायल हो गए. यमुना नदी का तेज बहाव देख रहे लोग अचानक से गिर गए. मंदिर में लगी रेलिंग गिर गई जिसके चलते हादसा हो गया. हादसा के दौरान कुछ लोगों के नदी में गिरने की खबर भी फैली लेकिन जिलाधिकारी ने इसका खंडन किया. ये मामला आगरा के थाना कमला नगर क्षेत्र के बल्केश्वर के महालक्ष्मी मंदिर का है. जानकारी के अनुसार यमुना नदी किनारे बनी मंदिर दीवार अचानक से गिर गई. जिस समय यह हादसा हुआ उस वक्त बहुत सारे लोग यमुना नदी का तेज बहाव निहार रहे थे,

रेलिंग के सहारे खड़े लोग दीवार गिरने से हादसे का शिकार हो गए. हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई. सोशल मीडिया पर अफवाह फैली कि कई लोग यमुना नदी में गिर गए, सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के आलाधिकारी मौके पर पहुंच गए और राहत बचाव कार्य शुरू कराया गया. बल्केश्वर स्थित महालक्ष्मी मंदिर हादसे पर जिलाधिकारी आगरा अरविंद मलप्पा बंगारी ने बताया कि इस हादसे में 5 लोग घायल हुए जिन्हें मामूली चोट आई है. यमुना नदी में कोई मिसिंग नहीं है, जिन्हें चोट आई उनको प्राथमिक उपचार दिया गया है. मौके पर पुलिस बल, प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं और जल पुलिस और एनडीआरएफ की टीम की रेस्क्यू चलाया जा रहा है. मिसिंग होने की बात अब तक सामने नहीं आई है.

आगरा जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी ने इस दौरान जनता से अपील की है कि यमुना नदी में तेज बहाव है , में सभी से अपील करता हु कि नदी तेज बहाव है , नदी के किनारे न जाए यमुना नदी से दूर रहे है.

Report - Laxmikant Sharma