धुरंधर के शोर के बीच पाकिस्तान में देखी जा रही ये वेब सीरीज और फिल्में, लिस्ट देखकर समझ जाएंगे पड़ोसी देश में क्या चल रहा है

बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों फिल्म धुरंधर छाई हुई है. इस फिल्म की जबरदस्त कमाई हो रही है. इसी बीच पाकिस्तान में ये फिल्में और सीरीज ट्रेंड कर रही हैं.

नई दिल्ली:

एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इन दिनों धमाल मचा हुआ है.साल 2025 खत्म होने जा रहा है और सिनेमाघरों पर फिल्म धुरंधर ने बवाल काटा हुआ है.ये फिल्म हर दिन जबरदस्त कमाई कर रही है और इसने सभी को पीछे छोड़ दिया है. धुरंधर में पाकिस्तानी आतंकवादी और उनकी पॉलिटिक्स के बारे में दिखाया गया है. इस वजह से वहां के लोग इस फिल्म को पसंद नहीं कर रहे हैं. जहां इंडिया में धुरंधर हर जगह छाई हुई है वहीं पाकिस्तान के कुछ सेलेब्स इसकी बुराई भी कर रहे हैं.धुरंधर की सक्सेस के बीच ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कुछ फिल्में और सीरीज पाकिस्तान में ट्रेंड कर रही हैं.आइए आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में इन दिनों नेटफ्लिक्स पर क्या देखा जा रहा है. इसकी पूरी लिस्ट सामने आ गई है.

पाकिस्तान में छाईं ये फिल्में
पाकिस्तान में भी नेटफ्लिक्स काफी देखा जाता है.अक्सर पाकिस्तान में देखी जाने वाली फिल्में ट्रेंड भी होती रहती हैं.पाकिस्तान में द ग्रेट फ्लड,रात अकेली है,वेक अप डेड मैन,जॉली एलएलबी 3,बैंक चोर,सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, मुझसे दोस्ती करोगे, ट्रोल 2, द गर्लफ्रेंड और द ग्रिंच को पसंद किया जा रहा है. ये 10 फिल्में टॉप की लिस्ट में बनी हुई हैं. इस तरह की फिल्मों को पाकिस्तान में काफी लोग देख रहे हैं.

पाकिस्तान में छाए ये शोज
सीरीज की बात करें तो कुणाल खेमू की सिंगल पापा को इंडिया के साथ पाकिस्तान में भी बहुत प्यार मिल रहा है.ये सीरीज नंबर 1 पर अपनी जगह बनाए बैठी है. उसके बाद मैन वर्सेस बेबी, द ग्रेट इंडियन कपिल शो, एमिली इन पेरिस, स्ट्रेंजर थिंग्स, जेक पॉल वर्सेस एंटनी जोशी, डायनामाइट किस, दिल्ली क्राइम, मैन वर्सेस बी और द प्राइस ऑफ कंफेशन शामिल हैं. इस 10 शोज क पाकिस्तान में खूब पसंद किया जा रहा है.ये खूब ट्रेंड कर रही हैं.


 

