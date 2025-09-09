विज्ञापन
विशेष लिंक

पहाड़ वाला पानी अब यूपी में दिखा रहा असर, बैराज बांध टूटा, हाईवे 119 बंद

बिजनौर जिले में रावली से बहराइच को जोड़ने वाला तटबंध सोमवार रात लगभग 12 बजे टूट गया. यह तटबंध करीब 9 किलोमीटर लंबा था और प्रशासन इसे बचाने की कोशिश में पिछले 24 घंटे से जुटा हुआ था

Read Time: 2 mins
Share
पहाड़ वाला पानी अब यूपी में दिखा रहा असर, बैराज बांध टूटा, हाईवे 119 बंद

पहाड़ों पर हुई मॉनसून की भीषण बारिश ने दिल्ली को पहले ही पानी-पानी किया हुआ है, लेकिन अब इसका असर उत्तर प्रदेश में भी दिखने लगा है. जानकारी के मुताबिक अब एक बुरी खबर ये है कि बिजनौर जिले में रावली से बहराइच को जोड़ने वाला तटबंध सोमवार रात लगभग 12 बजे टूट गया. यह तटबंध करीब 9 किलोमीटर लंबा था और प्रशासन इसे बचाने की कोशिश में पिछले 24 घंटे से जुटा हुआ था. स्थानीय लोग भी तटबंध को टूटने से रोकने के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे, लेकिन तेज बहाव और लगातार बारिश के आगे सारी कोशिशें बेकार रही.

हाईवे 119 को बंद

तटबंध टूटने के बाद अब हालात तेजी से खराब होते दिख रहे हैं, पानी ने आसपास के दो दर्जन से अधिक गांवों को अपनी चपेट में ले चुका है, खेतों में खड़ी फसलें भी जलमग्न हो गई हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है. वहीं प्रशासन ने तुरंत हाईवे 119 को बंद कर दिया है, क्योंकि यह पानी अब नेशनल हाईवे से होकर बह रहा है. साथ ही दिल्ली-पौड़ी को जोड़ने वाला यह हाईवे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, जिससे वाहनों की आवाजाही पर भी बड़ा असर पड़ा है.

डरा रहा बढ़ता जलस्तर

स्थानीय प्रशासन ने प्रभावित गांवों में मुनादी करवा लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. कई गांवों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है. राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिए गए हैं, लेकिन पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे स्थिति और विकट हो सकती है. प्रशासन की तत्परता और स्थानीय लोगों की मदद से फिलहाल नुकसान को कम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आने वाले दिनों में हालात कैसे होंगे, यह कहना अभी मुश्किल है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
UP Flood, Bijnor, UP Flood Damage
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com