यूपी के देवरिया में जमीन विवाद में खूनी खेल, राइफल से ताबड़तोड़ फायरिंग

विवाद बढ़ता देख ग्रामीणों ने 112 पुलिस को सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन कुछ देर में ही लौट गई. इसके कुछ देर बाद अशोक पांडेय और विनोद पांडेय दोबारा राइफल लेकर वहां पहुंच गए और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी.

  • उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के फुलवरिया टोला में जमीन और पक्की दीवार को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ
  • विवाद के दौरान एक पक्ष ने राइफल से ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिससे लोग घबरा गए
  • फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है और इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई
लखनऊ:

उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के ग्राम सभा बाकी (फुलवरिया टोला) में शनिवार को 2 साल पहले खरीदी गई जमीन और उस पर बनी पक्की दीवार को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया. इसके बाद झड़क के दौरान ताबड़तोड़ फायरिंग की गई. ग्रामीणों का आरोप है कि सूचना पर पहुंची 112 पुलिस बिना कोई ठोस कार्रवाई किए लौट गई, जिसके बाद दोबारा फायरिंग होने लगी.

दो पक्षों के आमने-सामने आने और इस दौरान राइफल से दिनदहाड़े गोलीबारी का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

बताया जाता है कि वीरेंद्र यादव ने दो साल पहले जमीन की रजिस्ट्री कराकर पक्की दीवार बनवाई थी. वहीं दूसरा पक्ष, अशोक पांडेय और विनोद पांडेय अपने लड़कों के साथ राइफल लेकर उस विवादित जमीन पर पहुंच गया और पक्की दीवार तोड़ने लगा. जब वीरेंद्र यादव ने इसका विरोध किया तो दोनों भाइयों के साथ उसकी झड़प शुरू हो गई.

वहीं विवाद बढ़ता देख ग्रामीणों ने 112 पुलिस को सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन कुछ देर में ही लौट गई. इसके कुछ देर बाद अशोक पांडेय और विनोद पांडेय दोबारा राइफल लेकर वहां पहुंच गए और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी. लोगों ने मौके से भागकर अपनी जान बचाई.

इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है. इस पूरे मामले पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और ना ही कोई इस मामले पर कुछ बोल रहा है.

