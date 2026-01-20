अनुज चौधरी पर FIR दर्ज करने का आदेश देने वाले CJM का ट्रांसफर, 3 जिला जज सहित 14 न्यायिक अधिकारियों का भी तबादला

संभल हिंसा मामले में बीते दिनों तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी सहित अन्य पुलिसकर्मियों पर FIR का आदेश देने वाले जिले के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) विभांशु सुधीर का तबादला कर दिया गया है. संभल हिंसा के एक पीड़ित की याचिका पर सुनवाई करते हुए विभांशु शेखर ने तत्कालीन CO अनुज चौधरी सहित 20 पुलिस कर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए थे. विभांशु सुधीर को सीनियर सिविल डिवीजन जज के पद पर सुल्तानपुर भेजा गया. वहीं चंदौसी कोर्ट के सीनियर डिवीजन सिविल जज आदित्य सिंह को संभल का नया CJM नियुक्त किया गया.

दरअसल मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तीन जिला जज स्तर समेत कुल 14 न्यायिक अधिकारियों के तबादले की सूची जारी की. हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल मंजीत सिंह श्योराण ने यह अधिसूचना जारी की है. इसमें संभल सीजीएम विमांशु शेखर सहित अन्य न्यायिक अधिकारियों का नाम है.

यूपी में न्यायिक अधिकारियों का ट्रांसफर, देखें पूरी लिस्ट

हरेन्द्रा नाथ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फास्ट ट्रैक कोर्ट कन्नौज बनाए गए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज स्पेशल जज कन्नौज विशेष अदालत पोक्सो एक्ट

अलका यादव स्पेशल जज एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कन्नौज बनाई गई एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन स्पेशल जज गोंडा

विकास स्पेशल जज एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गोंडा बनाए गए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फास्ट ट्रैक कोर्ट गोंडा

एडिशनल सिविल जज सीनियर डिवीजन सीतापुर उरूज फातिमा बनी एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट सीतापुर

जबकि एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट सीतापुर श्रीमती अंशु शुक्ला एडिशनल के सिविल जज सीनियर डिवीजन बनाई गई

सिविल जज सीनियर डिवीजन सीतापुर गौरव प्रकाश सीतापुर के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट बनाए गए

चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट सीतापुर राजेंद्र कुमार सिंह चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट कन्नौज बनाए गए

चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट कन्नौज श्रीमती श्रद्धा भारतीया सिविल जज सीनियर डिवीजन कन्नौज बनाई गई

ज्योत्सना यादव सिविल जज सीनियर डिवीजन कन्नौज बनाई गई एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट कन्नौज

स्नेहा एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट कन्नौज बनाई गई सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कन्नौज

आदित्य सिंह सिविल जज सीनियर डिवीजन संभल बनाए गए चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट संभल

विभांशु सुधीर चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट संभल बनाए गए सिविल जज सीनियर डिवीजन सुल्तानपुर

अलुनक्रिता शक्ति त्रिपाठी सीनियर डिवीजन सुल्तानपुर बनाई गई चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट सुल्तानपुर

शुभम वर्मा एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट सुल्तानपुर बनाए गए सिविल जज सीनियर डिवीजन सुल्तानपुर

संभल हिंसा मामले में सीओ/ASP अनुज चौधरी समेत अन्य पुलिस कर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश देने वाले CJM विभांशु सुधीर का भी तबादला हुआ है. संभल के सीजेएम विभांशु सुधीर ने 9 जनवरी को अपने आदेश में एएसपी अनुज चौधरी और इंस्पेक्टर अनुज तोमर सहित कुल 20 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था.



